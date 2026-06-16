Votación rechazada genera fuerte polémica en Concejo de Concón: Alcalde acusa que primó la "ideología" y Concejal critica "autoritarismo"

Una intensa controversia se instaló en el Concejo Municipal de Concón luego que una propuesta impulsada desde la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), relacionada con la reforma al sistema de contribuciones que actualmente se discute a nivel nacional, fuera rechazada por cuatro concejales del oficialismo.

El origen del debate se remonta al pasado 3 de junio, cuando alcaldes de todo el país y sectores políticos se reunieron en La Serena para participar de un encuentro nacional organizado por la AChM, instancia donde se elaboró una declaración pública mediante la cual los municipios solicitaron al Ejecutivo y al Congreso ser incorporados activamente en la discusión de la megarreforma, advirtiendo sobre los eventuales efectos que podría generar una disminución de recursos del Fondo Común Municipal.

La preocupación de los alcaldes apunta a que este mecanismo constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las comunas, permitiendo sostener servicios esenciales como salud primaria, seguridad pública, aseo y mantención urbana.

Siguiendo la línea de otros municipios del país, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, incorporó la declaración en la tabla de la última sesión del Concejo Municipal para solicitar un pronunciamiento formal del cuerpo colegiado. Sin embargo, la votación terminó generando un enfrentamiento como hace tiempo no se veía en la comuna.

Al presentar el punto frente a los ediles, el jefe comunal planteó que "lo que estamos buscando en esta declaración es que nos permitan conversar, ser escuchados y trabajar en conjunto. No tiene otra intención político-partidista".

MOLESTIA DEL ALCALDE

Pese a ello, los concejales Paulina Zúñiga, Ricardo Urenda, Jorge Valdovinos y María José Aguirre votaron en contra de la propuesta, luego de solicitar previamente que el asunto fuera retirado de la tabla para ser analizado en una comisión. Según argumentaron, no habían recibido el documento elaborado por la Asociación Chilena de Municipalidades y, por lo tanto, desconocían en detalle su contenido.

De acuerdo con lo informado posteriormente por el Municipio de Concón, los cuatro concejales que rechazaron la propuesta "fundamentaron su voto en el desconocimiento profundo del debate político en cuestión y en su oposición al pago de contribuciones por parte de adultos mayores, en todo orden".

Tras el rechazo de la iniciativa, el alcalde Ramírez cuestionó duramente que "desgraciadamente el Concejo, por mayoría de votos de cuatro concejales de derecha, ha rechazado esta moción para evitar los recortes a los presupuestos municipales. Hoy día, en este Concejo Municipal, ha primado la ideología, más que pensar en los vecinos y su bienestar".

VALDOVINOS RESPONDE

Las declaraciones del alcalde generaron una inmediata respuesta. En conversación con Puranoticia.cl, el concejal Jorge Valdovinos aseguró que la polémica pudo evitarse y acusó que el jefe comunal intentó instalar un conflicto político donde no lo había.

En primer término, señaló que "el Alcalde quiso polemizar el tema porque hasta hoy el Concejo ha funcionado de buena manera, pero llevar a pronunciamiento algo tan importante como la nueva reforma presentada por el Gobierno no es cualquier tema, ya que los recursos que dejarán de recibir las municipalidades con más ingresos es muy importante".

Asimismo, explicó que "dejar exento del pago de contribuciones a los adultos mayores en la primera vivienda es la gran preocupación, en lo cual estoy muy de acuerdo con el Gobierno, ya que no puede un adulto mayor seguir pagando contribuciones si, al momento de jubilar, muchas veces el pago de contribuciones es mucho más de lo que recibe por ser jubilado".

El edil también cuestionó la manera en que el Municipio administra sus recursos y aseguró que "el Alcalde dice que la Municipalidad de Concón dejará de recibir una cantidad de dinero importante, pero no dice nada de los gastos que el año pasado superaron los $1.300 millones en pago de artistas, amplificaciones y personal municipal que prestó servicio en estos eventos. No estoy en contra de estas actividades, pero también me preocupa el cero aporte que hacemos como Municipalidad al Cesfam de la comuna y que solo se mantiene gracias al Desam".

ACUSA "AUTORITARISMO"

Otro de los cuestionamientos planteados por el edil apunta directamente al procedimiento utilizado para abordar la propuesta en el Concejo Municipal. Según dijo, la intención de los concejales nunca fue rechazar de plano la declaración, sino solicitar más tiempo para analizarla antes de emitir un pronunciamiento.

En esa línea, afirmó que "hubo falta de diálogo, el Alcalde no debió ser tan autoritario cuando se pidió bajar el punto de tabla. Hay ocasiones en que el Alcalde ha solicitado la aprobación del Concejo para sacar un punto de tabla y llevarlo a comisión, pero esto fue autoritario y no escuchó la solicitud de Ricardo Urenda y María José Uribe, que contaban con nuestro apoyo a lo solicitado y el Alcalde solo dio a entender que si él trae un punto de tabla, si él quiere lo retira o lo lleva a pronunciamiento".

Junto con ello, insistió en que "la votación fue la que todos saben, pero dejar en claro que solo pedíamos una reunión de comisión para un análisis de los concejales como cuerpo colegiado. Ahora, el Alcalde firmó ese acuerdo con los Alcaldes el día 3 de junio y tuvo más de 10 días para una conversación de ese acuerdo. No veo dónde tanta publicidad en cuanto al tema, si él ya había firmado".

Desde la administración municipal, en tanto, defendieron la importancia de respaldar la declaración impulsada por la AChM, argumentando que la discusión sobre las contribuciones podría tener consecuencias relevantes para las finanzas comunales.

Según antecedentes expuestos durante el debate nacional, una eventual modificación al sistema podría significar para Concón una disminución cercana a los $900 millones en ingresos municipales. A ello se suma un aumento estimado de $100 millones en costos operacionales asociado al alza del precio del petróleo, situación que ha impactado servicios como el aseo, el transporte y la seguridad pública.

De esta forma, la controversia dejó en evidencia las distintas miradas existentes al interior del Concejo respecto de una reforma que aún se encuentra en discusión y cuyos efectos podrían repercutir directamente en el financiamiento de los municipios del país.

PURANOTICIA