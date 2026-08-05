Viña del Mar celebrará el Mes de los Niños con gran jornada gratuita en el Parque de la Quinta Vergara

Con una variada cartelera de actividades, el Municipio de Viña del Mar celebrará el Mes de los Niños, destacando el gran evento gratuito “Alegría Infinita”, experiencia familiar que se realizará el domingo 9 de agosto en el parque y anfiteatro de la Quinta Vergara, de 10:30 a 17:00 horas.

La alcaldesa Macarena Ripamonti señaló que “queremos invitar a las familias de Viña del Mar a disfrutar de los panoramas gratuitos que vamos a tener en Viña del Mar, en la Quinta Vergara y en los diferentes cerros de la comuna".

A ello agregó que "hemos preparado este día con la idea de que podamos ayudar a las familias a ahorrar porque a veces tienen más niños o las condiciones económicas no son tan buenas, y ese día el municipio va a ayudar para que los niños y niñas estén en un ambiente de cuidado, porque son fundamentales en nuestra comuna, es un grupo prioritario para nuestra administración, especialmente este mes de agosto”.

En cuanto a la actividad “Alegría Infinita”, ésta contempla la presentación en el anfiteatro de shows infantiles como Mickey y Minnie, Toy Story, Obra "Guardianes de la Naturaleza" y K-Guerreras, musical K-Pop.

Además, en el parque de la Quinta Vergara habrá murgas, circuitos deportivos, pinta caritas, juegos inflables, food trucks, hidratación, entrega de frutas, una Sala de Calma, además de stands interactivos de Artequin, Culturas y Medio Ambiente.

PROGRAMACIÓN

Entre los eventos que se han planificado para este mes destacan:

Museo Palacio Rioja: 6, 13 y 27 agosto. "Museo en Tus Manos, Juntémonos en el Jardín", 16:00 a 17:00 horas (desde los 3 años).

Museo Palacio Vergara: 1 al 30 agosto. Juega y explora el Museo Palacio Vergara, 10:00 a 17:30 horas (todo público).

Teatro Municipal: 9 agosto. Fantasy Music, Un viaje sinfónico a la magia de tus sueños, con la Orquesta FIlarmónica Antena, 16:00 y 20:00 horas (todo público)(entrada en passline.com)

Escuelas de Fútbol y actividades deportivas gratuitas para niños, niñas, adolescentes, y personas con discapacidad. Lunes a sábado. Más información en www.munivina.cl/deportesvina.

MUSEO ARTEQUIN

-Taller en Patota: Invasión de colores y formas. 2 agosto, 13:00 horas y 16:15 horas (todo público).

-Ciclo taller "El arte es natural" (1/4). 7 agosto, 15:00 horas (4 a 6 años).

-Talleres Exploradores: Ventana mágica. 8 agosto, 11:30 horas (4 a 6 años).

-Taller Juegos y creatividad en la primera infancia. 12 agosto, 10:00 horas (1 a 3 años).

-Exposición temporal "Segunda Vida". 14 agosto, 10:00 horas (todo público).

Para mayor información y valor de entradas, ingresar a www.artequinvina.cl.

Cabe hacer presente que la programación también incluye eventos que se realizarán en distintos sectores de la comuna, tales como:

-Dibuja tu camiseta. 12 agosto, 16:00 a 18:00 horas. Parcela 11, Forestal Alto.

-Fiesta de la comunidad en los territorios. 29 agosto, 11:00 horas. Monte Sinaí, Miraflores Alto.

PURANOTICIA