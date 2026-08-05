Gobierno Regional de Valparaíso destina $1.627 millones para mejorar centro de reinserción juvenil de Limache y financiar talleres

El Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso apoyó dos nuevas iniciativas: el proyecto de conservación del Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (IP-IRC) de Limache y la iniciativa “Crecer en movimiento: oportunidades para la reinserción juvenil”, proyectos que buscan mejorar las condiciones materiales y programáticas del centro, facilitando la reinserción mediante intervención técnica especializada.

A través del financiamiento del Gore por $1.627 millones, el Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (IP-IRC) tendrá un proyecto de conservación que se ejecutará en un plazo de dos años y cubrirá una amplia gama de mejoramientos, donde se incluye la intervención de todas las casas del centro, la Unidad de Salud General (USG), la Unidad Hospitalaria de Cuidados Intensivos Psiquiátricos (UHCIP) y el sector de Gendarmería, incorporando además, la construcción de una malla de protección “anti pelotazos” y la instalación de sistemas de calefacción en cada una de las casas.

Por otro lado, el proyecto “Crecer en movimiento: oportunidades para la reinserción juvenil” financiado a través del FNDR 8% del GORE, contempla la implementación de talleres deportivos de rugby y acondicionamiento físico, así como talleres de serigrafía al interior del centro IP- IRC Limache, orientados al desarrollo de habilidades personales, sociales y pre laborales de adolescentes y jóvenes en proceso de reinserción que se encuentran cumpliendo medidas y sanciones privativas de libertad.

Para el gobernador Rodrigo Mundaca, estas iniciativas “van a mejorar las condiciones materiales de habitabilidad de estos jóvenes; cuestión que es muy importante porque las condiciones materiales también condicionan conducta. Y también tenemos un proyecto del 8% que tiene por finalidad, mejorar el trabajo en equipo, realizar prácticas deportivas, que permiten precisamente la colaboración y el trabajo en equipo como prácticas edificantes que favorecen precisamente su comportamiento societario al interior del centro. Probablemente iniciativas de esta naturaleza, algunas personas pueden ver como que son medidas no populares".

Asimismo, la directora del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil de Valparaíso, Fernanda Alvarado, comentó que “esto hace posible que los jóvenes tengan mejores procesos de reinserción, contar con mejores condiciones de habitabilidad, de baños, de techo, para que los jóvenes puedan estar en procesos formativos, de capacitación, en escuela, en los distintos espacios que generamos, también con otros organismos para que puedan adquirir más y mejores herramientas y puedan tener un futuro mejor".

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