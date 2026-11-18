Con el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, entre sus principales figuras, la organización Voluntad para Chile inició su proceso de constitución legal como partido político ante el Servicio Electoral (Servel), luego de presentar más de 150 firmas para dar comienzo a su tramitación.

La actividad se realizó en la calle Esmeralda, en la comuna de Santiago, y contó con la participación de la directiva de la colectividad, encabezada por Álvaro Ramís, en calidad de presidente; Natalia Garrido, como secretaria general; y Rodrigo Mundaca, quien asumió la vicepresidencia de la futura colectividad política.

Uno de los énfasis del lanzamiento estuvo puesto en el carácter regional del proyecto. En esa línea, el gobernador de Valparaíso planteó que la organización busca levantar una propuesta política que no tenga su centro exclusivamente en la capital y que considere las necesidades de los distintos territorios.

"Santiago no es Chile, Chile son sus regiones", afirmó Mundaca, quien también definió a la colectividad como "una expresión organizada de resistencia", pero también como una plataforma para impulsar propuestas sobre el desarrollo del país.

"Somos una expresión organizada de resistencia, pero tambien somos una expresión organizada para proponerle a Chile un nuevo modelo de desarrollo que ponga en el centro el bienestar de las personas, la protección de la naturaleza, la generación de empleo, pero por sobre todas las cosas, también recupere la dignidad para todo el pueblo de Chile", señaló.

La presentación de las firmas marca el inicio del trámite ante el organismo electoral. Según explicó Natalia Garrido, la organización deberá esperar la respuesta del Servel antes de comenzar una nueva etapa de recolección de adhesiones para avanzar en su constitución definitiva.

"Hacemos un llamado hoy día a esperar pacientemente la respuesta del Servel y después nosotras vamos a salir a reunir todas esas firmas necesarias para tener una herramienta política al servicio del pueblo, de nuestras vecinas y vecinos", expresó la secretaria general.

Garrido también explicó que "Voluntad para Chile nace del encuentro de organizaciones sociales, dirigentes sociales, colectivos políticos y nos une la profunda convicción de que Chile necesita una herramienta política que vuelva a conectar con la vida concreta, con la vida real de las personas".

Por su parte, el presidente de la colectividad, Álvaro Ramís, presentó esta etapa como el comienzo de un proceso de articulación política y social, orientado a construir un proyecto que represente las aspiraciones de distintos sectores de la población.

"Nos hemos reunido en este día para presentar ante el Servicio Electoral las firmas necesarias para iniciar nuestro proceso de constitución legal", afirmó.

El dirigente agregó que "Voluntad para Chile inicia una larga jornada para la unidad política y social del pueblo, para la construcción de un proyecto al servicio de las personas que se levantan temprano en la mañana a buscar la prosperidad, la felicidad, el trabajo, el desarrollo nacional, que defienden la soberanía de nuestra patria".

Durante la actividad también intervino Joel Olmos, quien destacó la participación de trabajadores, pobladores, autoridades locales y representantes de organizaciones sociales en la conformación de esta iniciativa.

"Hay un movimiento social que hoy día se levanta organizado para reivindicar el derecho del pueblo chileno a tener una vida digna", manifestó.

Vale indicar que bajo el lema "Por Chile y su gente, una voluntad que emerge", Voluntad para Chile plantea como ejes de su proyecto político la soberanía nacional, la justicia social, la participación ciudadana y el desarrollo de los territorios.

PURANOTICIA