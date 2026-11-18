En una ceremonia presidida por el general Alex Bahamóndez, jefe de Zona de Carabineros Valparaíso, se concretó el traspaso de mando de la Prefectura de Viña del Mar, instancia en la que el coronel Jorge Guaita Cahue dejó sus funciones tras recibir una nueva destinación dentro de la institución.

Durante la actividad, el ahora exprefecto agradeció el respaldo recibido durante el periodo en que estuvo al mando de esta repartición, destacando especialmente el trabajo conjunto con las autoridades civiles, organizaciones sociales, juntas de vecinos y la comunidad de las comunas bajo su jurisdicción.

"He hecho entrega del cargo. Quiero agradecer y enviar un fuerte saludo a toda la comunidad de Viña del Mar, Concón, Puchuncaví y Quintero por el apoyo recibido durante este año, a las autoridades civiles, a la gente, a las organizaciones y juntas de vecinos que trabajaron con Carabineros", manifestó Guaita.

El coronel también expresó su satisfacción por asumir nuevas responsabilidades institucionales y deseó éxito a la región de cara al próximo año. "Me voy contento y feliz a desarrollar otras labores en la institución y espero que siga siendo una provincia y una región atn cercana con sus carabineros y tan hermosa, y mucho éxito para 2027", señaló.

Asimismo, dedicó palabras a los funcionarios policiales que estuvieron bajo su mando, agradeciendo su compromiso y trabajo cotidiano: "Y a mis carabineros, un fuerte saludo, muchas gracias por su trabajo diario y que tengan un excelente año".

En cuanto a la continuidad de la jefatura, el teniente coronel Erich Erhenfeld Zapata asumirá de manera subrogante como prefecto de Viña del Mar, quedando a cargo de la repartición policial.

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