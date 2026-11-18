La totalidad de los seis funcionarios de la Armada de Chile formalizados este miércoles por el delito de obstrucción a la investigación quedaron sujetos a la medida cautelar de arraigo nacional. La resolución fue adoptada tras una audiencia realizada de manera telemática ante el Juzgado de Letras y Garantía de Rapa Nui, en el marco de una arista paralela que indaga la presunta violación grupal que habría sufrido una mujer de 23 años al interior de una dependencia naval en Isla de Pascua.

Debido a la reserva que mantiene la causa, los antecedentes sobre la resolución del tribunal fueron dados a conocer una vez finalizada la instancia judicial. Al respecto, fuentes en Isla de Pascua confirmaron el dictamen de la magistratura: "Quedaron todos los imputados con arraigo nacional y solo uno de ellos, adicionalmente, con prohibición de acercarse a la víctima. El plazo de investigación se fijó en 90 días".

Esta arista investigativa tiene como objetivo esclarecer la eventual participación de los seis servidores navales en la obstaculización de las diligencias, luego de que personal de Carabineros incautara sus teléfonos celulares para realizar los peritajes correspondientes. La causa principal se remonta a la madrugada del 2 al 3 de octubre, en dependencias de la Guarnición Marítima de Rapa Nui, donde la joven habría sido agredida sexualmente tras una celebración. En este caso, los cuatro presuntos autores materiales ya fueron desvinculados de la institución y permanecen en prisión preventiva.

Por su parte, la Armada de Chile optó por no emitir declaraciones públicas respecto de esta nueva formalización hasta que concluya el proceso judicial. No obstante, desde la institución aseguraron que continuarán colaborando con la justicia.

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