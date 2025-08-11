Click acá para ir directamente al contenido
Volcamiento en Quintero: Vehículo termina de costado en la Ruta F-210 frente a recinto de la Armada
Lunes 11 de agosto de 2025 14:34
Un automóvil particular terminó volcado durante la tarde de este lunes en el kilómetro 4 de la Ruta F-210 en Quintero, generando la rápida movilización de equipos de emergencia. El incidente ocurrió en un sector ubicado frente a un recinto de la Armada.

Según los primeros reportes, el vehículo menor, cuya identidad y ocupantes aún no han sido confirmados oficialmente, quedó posicionado de costado sobre la berma, lo que llamó de inmediato la atención de otros conductores y transeúntes.

Al lugar del accidente acudió personal de Carabineros, una unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos de Quintero. Pese a lo aparatoso de la situación, los primeros informes indican que las personas involucradas se encontrarían fuera de peligro.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores a mantener la precaución al circular por la zona y a respetar la señalización de seguridad mientras los trabajos continúan.

