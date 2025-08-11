Volcamiento de camión betonero originó alta congestión en la ruta 68 hacia Valparaíso

Una considerable congestión vehicular provocó un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 85,3 de la ruta 68, en dirección hacia la región de Valparaíso.

Por causas que tendrán que ser investigadas, el conductor de un camión betonero perdió el control de la máquina y terminó volcado en la autopista.

Producto de esta situación, se interrumpió el tránsito vehicular en la primera pista, lo que generó una alta congestión en dirección hacia la costa.

Hasta el lugar de la emergencia concurrieron equipos del SAMU, de Carabineros y de Bomberos, además de personal de la ruta para retirar el camión.

De igual forma, se recomendó a los conductores a planificar sus viajes y considerar vías alternativas para desplazarse hacia la región de Valparaíso.

