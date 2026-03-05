Contundente respaldo de gremios productivos de Viña a proyecto en estero Marga Marga: destacan su impacto turístico y económico

Diversos gremios productivos de Viña del Mar manifestaron su respaldo al proyecto Parque Urbano Inundable Estero Viña del Mar, el cual tiene como objetivo cambiarle la cara al centro de la ciudad, recuperando este emblemático lugar de la comuna.

La Agrupación Barrio Centro, la Asociación Viñamarina de Empresarios Turísticos (AVET), la Agrupación Gastronómica y Cultural Barrio Poniente, la Asociación de Empresas de la Región de Valparaíso (Asiva) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) de Valparaíso, son sólo algunas de las organizaciones que se han adherido.

La primera de las mencionadas destacó que la iniciativa en el estero Marga Marga representa una oportunidad histórica para el desarrollo urbano, social y turístico de la comuna. Por ello, indicaron que "creemos que este proyecto puede transformarse en un gran parque urbano para la ciudad, comparable con los espacios públicos emblemáticos que poseen las principales ciudades turísticas del mundo, aportando calidad de vida a vecinos y vecinas, y fortaleciendo la identidad de Viña del Mar".

Asimismo, señalaron que como organización comprometida con el desarrollo cultural, social y comunitario del centro de la ciudad, "consideramos que este proyecto representa una visión moderna y necesaria, donde el espacio público de calidad se convierte en un motor de encuentro, integración y desarrollo".

En tanto, la presidenta de AVET, María Soledad San Martín, comentó sobre la iniciativa que "el desarrollo de un parque urbano asociado al estero representa una oportunidad estratégica para Viña del Mar. Este tipo de infraestructura verde-azul no solo contribuye a la resiliencia urbana frente a eventos climáticos y crecidas, sino que además permite recuperar un espacio históricamente subutilizado, transformándolo en un nuevo polo de encuentro ciudadano, recreación y turismo".

También destacaron que aporta beneficios concretos, al elevar el estándar urbano mediante la creación de espacios públicos de calidad, con áreas verdes, circuitos peatonales y experiencias al aire libre, altamente valoradas por los viajeros actuales. Asimismo, la revitalización del eje del estero y del centro contribuirá a dinamizar el comercio local, la gastronomía, los servicios turísticos y la hotelería, al aumentar el flujo de visitantes, prolongar las estadías y fortalecer la economía local.

La Asociación Viñamarina de Empresarios Turísticos valoró "el enfoque de sustentabilidad y resiliencia del proyecto. Las ciudades turísticas del mundo avanzan hacia modelos que integran naturaleza, infraestructura y bienestar urbano. Viña del Mar tiene hoy la oportunidad de posicionarse en esa línea, consolidando una imagen de ciudad moderna, responsable y preparada para el futuro".

Desde Barrio Poniente, en tanto, resaltaron que "creemos que iniciativas como ésta mejoran profundamente el desarrollo del turismo en nuestra hermosa Ciudad Jardín. Además, estamos seguros de que este tipo de obras generan un impacto muy positivo en el desarrollo económico general de nuestra ciudad".

"Agradecemos que se generen estos proyectos ya que es de beneficio para muchos y tenemos todos que trabajar juntos para que esto pase y tome lugar", sentenció Mauricio Pizarro, presidente subrogante de la agrupación gastronómica y cultural.

La Asociación de Empresas de la Región de Valparaíso (Asiva), expresó sobre la iniciativa que "estimamos que avanzar en este proyecto puede constituir una señal relevante de recuperación urbana y de confianza en el futuro de la ciudad. Las ciudades que logran revitalizar sus espacios públicos, recuperar áreas degradadas y proyectar una imagen de seguridad y modernidad generan condiciones más favorables para la inversión, el empleo y la actividad económica local".

Por estas razones, y confiando en que los antecedentes técnicos disponibles han sido debidamente evaluados por las instituciones competentes, afirmaron que "creemos que este tipo de iniciativas merece ser considerado con visión de largo plazo".

Por su parte, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) de Valparaíso valoró "las

inversiones que aportan infraestructura habilitante y resiliente a la ciudad, como es el caso de este proyecto de regeneración urbana en Viña del Mar, toda vez que cumplan estrictamente las obligaciones regulatorias y normativas vigentes".

"Este tipo de iniciativas generan empleo, reactivan ciudades y mejoran la calidad de vida de las personas. Y, en este contexto, creemos necesaria la materialización de todos los proyectos de calidad posibles en Viña del Mar, que los necesita con urgencia. Como gremio, seguiremos disponibles para colaborar para que estas iniciativas se ejecuten con alto estándar, buena gestión y condiciones de mantención y seguridad. Y que se traduzcan rápidamente en bienestar para los habitantes de la ciudad", cerraron.

