Un violento asalto se produjo la madrugada de este viernes en una vivienda del condominio Bosquemar de Tunquén, en la comuna de Algarrobo, región de Valparaíso.

Delincuentes se llevaron un botín avaluado en cerca de $77 millones y secuestraron a la dueña de casa, quien posteriormente fue abandonada.

Un grupo de delincuentes ingresó al complejo de parcelaciones a través de una ladera rodeada de árboles, lo que les habría permitido evitar ser detectados.

La víctima J.H.G.P. de 54 años, manifestó a Carabineros que luego de salir a verificar la activación de un foco, un sujeto lo tomó por la espalda, lo arrojó al suelo dándole un golpe y amarrándolo de pies y manos.

La persona comenzó a gritar solicitando ayuda, por lo que su cónyuge llegó y se encontró con dos sujetos al interior del domicilio, quienes la amarraron, solicitando que entregara dinero.

La mujer hizo entrega de diferentes especies, sin embargo, los antisociales solicitaron las llaves de los vehículos familiares y se llevaron a la dueña de casa en uno de los vehículos, con la finalidad que les muestre el camino para salir del lugar.

Luego de algunos minutos, la persona fue abandonada a metros del ingreso del recinto, donde pidió ayuda al guardia.

Los delincuentes se llevaron un automóvil Mercedes Benz c200, una camioneta Dodge RAM 1500, tres motos todoterreno, relojes, joyas y anillos, Todo esto avaluado en unos $77 millones.

Cabe señalar que la ⁠Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo del procedimiento.

Los funcionarios realizaron peritajes en el inmueble y sus alrededores para reunir antecedentes que permitan identificar a los responsables y en medio de estas indagatorias, detectives fueron alertados del hallazgo de la camioneta Ram sustraída durante el asalto.

El vehículo fue encontrado abandonado junto a una cancha de fútbol en Algarrobo y fue sometida a pericias y análisis científicos en busca de evidencia que permita establecer quiénes participaron en el robo.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA