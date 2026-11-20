La familia de Nicolás Vidal, futbolista del Club Estrella Roja de Valparaíso asesinado el pasado 1 de marzo, enfrenta una nueva etapa en el proceso judicial. Este lunes 23 de noviembre, desde las 09:00 horas, se realizará una audiencia de apercibimiento de cierre de la investigación en el Juzgado de Garantía de San Antonio, mientras la defensa del único acusado busca que sea declarado inimputable. Los familiares rechazan que esta estrategia termine impidiendo que se establezcan las responsabilidades penales por el homicidio.

La controversia surge luego de que la defensa solicitara una evaluación de inimputabilidad del acusado, de 45 años. Esto, para los cercanos de Nico, que han impulsado distintas acciones para exigir justicia, resulta fundamental que el proceso no termine sin respuestas sobre lo ocurrido.

Carolina Soto, la pareja de Nicolás Vidal, sostuvo que “como familia nos enteramos el día de ayer (miércoles) que la defensa del imputado por la muerte de Nicolás iba a presentar un recurso para hacerlo pasar por locura o demencia en el recurso 458. La verdad estamos devastados porque nada nos va a devolver al Nico, nada le va a devolver el padre a mis hijos y lo único que nos queda es la justicia y la única esperanza”.

Por su parte, el diputado Jorge Brito, uno de los impulsores de la Ley Nico Vidal, comentó que "la familia de Nico lleva ocho meses luchando por justicia tras el asesinato y hoy enfrenta una nueva incertidumbre ante la solicitud de declarar inimputable al asesino de Nicolás. Aquí hay una familia que perdió un hijo y que merece verdad, justicia y reparación. Una comunidad que fue testigo del horrendo crimen. Respetamos la independencia de los tribunales pero ante un hecho de tanta gravedad deseamos que fallen de forma ejemplificadora para derrotar la violencia en las canchas de fútbol”.

Finalmente, recordó que, junto a los familiares y al diputado Luis Cuello, ha impulsado la Ley Nico Vidal, iniciativa destinada a prevenir la violencia en el fútbol amateur y fortalecer la seguridad de quienes participan en esta actividad.

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