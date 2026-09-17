Violento robo a camión de transporte de cigarrillos deja dos detenidos y la totalidad de las especies recuperadas en Hijuelas

Dos delincuentes fueron detenidos por Carabineros tras un robo a un camión de transporte de cigarrillos registrado en Hijuelas, procedimiento que además permitió recuperar las especies sustraídas y un vehículo que mantenía encargo vigente por robo.

Según explicó el mayor Pablo Caro, comisario de la 7ª Comisaría de La Calera, "personal de la empresa British American Tobacco estaba realizando una entrega de cigarrillos en el sector cuando fue abordado por dos vehículos y sus ocupantes, a quien procedieron a intimidar y agredieron con un armat tipo Airsoft. Estas personas lograron sustraer la carga y huyeron con ella en dos vehículos hasta un sector rural".

Una vez concretada la sustracción de las especies, los antisociales se trasladaron hasta un segundo sitio del suceso, donde se encontraba un camión que comenzó a ser cargado con los cigarrillos sustraídos previamente en otro sector de la comuna.

"En el segundo sitio del suceso se encontraba un camión, el cual ya estaba haciendo cargado por los sujetos que efectuaron el delito, siendo sorprendidos por personal de Carabineros del Retén de Hijuelas y procedieron a la detención a los autores del hecho", detalló, junto a dar cuenta que los sujetos fueron trasladados a la unidad.

En paralelo, Carabineros estableció que uno de los vehículos utilizados en el procedimiento mantenía un encargo vigente por robo desde Viña del Mar.

Asimismo, respecto al camión que estaba siendo cargado con los cigarrillos robados, el comisario informó que ya se encontraba en condiciones de ser cerrado para continuar con la trayectoria que los involucrados tenían definida para escapar con la carga.

Cabe hacer presente que los dos detenidos pasarán a control de detención.

PURANOTICIA