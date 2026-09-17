Puchuncaví refuerza controles preventivos ante aumento de visitantes por Fiestas Patrias

Ante el importante aumento de visitantes que registra Puchuncaví durante estas Fiestas Patrias, la Municipalidad, a través de Seguridad Pública, junto a Carabineros, intensificó los controles preventivos y el despliegue en distintos puntos de la comuna.

Uno de estos operativos se desarrolló en la Ruta E-30-F, en Maitencillo, donde funcionarios municipales y policiales realizaron controles como parte del dispositivo especial dispuesto para las jornadas de mayor afluencia de personas y vehículos.

El reforzamiento contempla presencia preventiva en distintos sectores de Puchuncaví y un despliegue de los equipos municipales durante las 24 horas, considerando que durante estas fechas la población comunal puede llegar a triplicarse por la llegada de visitantes, principalmente a Maitencillo y otras localidades costeras.

Este trabajo cobra especial relevancia durante un fin de semana marcado por las celebraciones de Fiestas Patrias y las distintas actividades que se desarrollarán en la comuna, entre ellas la IV Fiesta de la Chilenidad de Puchuncaví, que se realizará los días 17, 18 y 19 de septiembre en la Medialuna de Puchuncaví.

La celebración será gratuita y familiar, y contará con más de 150 emprendedores, gastronomía típica, juegos tradicionales y una variada programación artística, por lo que se espera una importante concurrencia de vecinos y visitantes.

El alcalde Marcos Morales señaló al respecto que "estamos realizando controles junto a Seguridad Pública Municipal y Carabineros, como parte del despliegue especial dispuesto para estas Fiestas Patrias. Nuestros equipos municipales estarán trabajando las 24 horas para resguardar a nuestros vecinos y a quienes nos visitan".

Por último, indicó que "la invitación es a respetar las normas, desplazarse con responsabilidad y cuidarnos entre todos. Junto a Carabineros continuaremos realizando los controles y el trabajo preventivo que corresponde en nuestra comuna”.

PURANOTICIA