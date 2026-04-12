Violento incendio afectó a un Hotel en pleno centro de Viña del Mar con personas atrapadas

En horas de la tarde de este domingo un violento incendio se desató en las dependencias del Hotel Mount Royal ubicado en las calles Álvarez con Traslaviña en pleno centro de Viña del Mar.

El incendio que durante algunos minutos estuvo completamente descontrolado obligó a la evacuación de al menos 15 personas del lugar y hacer esfuerzos para rescatar al menos a tres personas que estaban atrapadas en el tercer piso de la edificación.

El incendio fue declarado cerca de las 15:14 horas, cuando la central del Cuerpo de Bomberos despachó las primeras unidades tras el llamado que entregaba datos de fuego en una ventana del hotel.

Tras conocerse la magnitud del incendio el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar movilizó a otras cuatro maquinas además de otras compañías.

El esfuerzo de Bomberos y de los equipos de emergencia es para lograr un control del fuego y así evitar que se pueda propagar.

Al cierre de esta nota Bomberos de Viña del Mar informaba que el siniestro se encuetra controlado.

PURANOTICIA