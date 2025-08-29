Violento asalto en Viña del Mar: encapuchados armados roban cajas fuertes a sucursal de WOM y protagonizan fuga de película

Seis delincuentes encapuchados protagonizaron un violento robo con intimidación en una sucursal de la empresa WOM, ubicada en las cercanías de la plaza O'Higgins de Viña del Mar, desde donde huyeron con cajas fuertes sustraídas desde la tienda.

Según consigna Alerta V Costa, los antisociales materializaron el atraco utilizando armas de fuego, con la cual amenazaron a los trabajadores del lugar para sustraer una serie de especies de valor, además de tres cajas fuertes y dinero en un monto indeterminado.

Una vez concretado el violento ilícito, la banda se dio a la fuga a bordo de dos automóviles, de color rojo y sin placas patentes, tomando dirección hacia la avenida Alessandri, donde finalmente abandonaron los vehículos para continuar la huída en otro, en una maniobra aplicada con el objetivo de despistar el accionar policial.

Producto de esta situación, Carabineros de Viña del Mar dio inicio a un amplio operativo policial por la parte alta de la comuna, con el objetivo de dar con el paradero de la banda de delincuentes o de algún indicio que permitiera llegar a ellos.

De forma paralela, se realizan diligencias en el establecimiento comercial afectado, tanto para pesquisar las cámaras de televigilancia como para entrevistar a testigos del hecho, buscando datos que aporten a la investigación y búsqueda de los hampones.

Una trabajadora de un local contiguo relató a la prensa que "llegaron, se bajaron dos o tres tipos, encañonaron al chico de WOM en el piso y a la chica la llevaron a que sacara cosas de la caja fuerte. Estaban encapuchados y con mascarillas. Fue súper rápido y violento. Sacaron las cosas y rápidamente se fueron en un auto".

