El 4° Juzgado Civil de Valparaíso responsabilizó al Estado por las fallas en el colector de aguas lluvias que incidieron en los socavones registrados en Reñaca Norte durante 2023 y condenó al Fisco a pagar más de $30 millones a un propietario del edificio Miramar Reñaca, quien debió abandonar su departamento tras la emergencia.

Según informó Radio Bío Bío, la resolución, dictada el 24 de noviembre, acogió parcialmente la demanda presentada por el residente, quien salió de su vivienda luego de que fuera declarada inhabitable tras los socavones registrados en agosto y septiembre de ese año. El afectado había solicitado una compensación cercana a los $247 millones por los perjuicios sufridos.

Entre los elementos considerados por el tribunal estuvo la capacidad original del colector, diseñado para recibir aguas lluvias de una superficie de 45,2 hectáreas.

Sin embargo, la Dirección de Obras Hidráulicas autorizó que otros cuatro sistemas descargaran en esa infraestructura, aumentando su área de captación a 161,3 hectáreas, sin que se acreditara una evaluación técnica suficiente sobre el impacto de esa sobrecarga.

La sentencia también cuestionó la falta de medidas preventivas de inspección y mantención. En ese contexto, descartó que las precipitaciones de 2023 fueran un acontecimiento imprevisible que permitiera eximir de responsabilidad al Estado, al estimar que las deficiencias del sistema pudieron anticiparse.

El Fisco había solicitado rechazar la acción judicial y atribuyó la emergencia a una combinación de factores, entre ellos las características del terreno, las lluvias y el desarrollo inmobiliario del sector.

También expuso las inversiones realizadas para reponer la infraestructura dañada.

Sin embargo, el tribunal concluyó que existió falta de servicio por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas, organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas.

En materia de indemnización, la jueza fijó $30 millones por daño moral y otros $49.800 por daño emergente, correspondientes a gastos de arriendo que no fueron cubiertos por el seguro del propietario. El monto total asciende a $30.049.800, más reajustes e intereses una vez que la sentencia quede ejecutoriada.

La cifra quedó muy por debajo de lo solicitado originalmente por el demandante. El tribunal consideró que, aunque el afectado acreditó pagos por $7,65 millones en arriendo durante 17 meses, la mayor parte de ese gasto ya había sido compensada por su póliza de seguro.

No obstante, la resolución aún no está firme. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó un recurso para impugnarla, por lo que la Corte de Apelaciones de Valparaíso deberá revisar el caso antes de que pueda concretarse el pago.

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