Violento asalto a sucursal de Western Union en Valparaíso: Banda escapó con $10 millones

Un violento asalto se registró la mañana de este sábado en una sucursal de Western Union en Valparaíso, donde una banda golpeó a una trabajadora y escapó con 10 millones de pesos en efectivo.

El atraco afectó a las oficinas ubicadas en la Plaza Sotomayor, en el corazón del centro cívico del puerto, hasta donde llegaron cuatro delincuentes armados y vestidos con overoles oscuros.

Los antisociales intimidaron a los trabajadores de la empresa de giros, y en el forcejeo golpearon a una mujer. Luego los obligaron a abrir la caja fuerte, de donde sustrajeron dinero nacional y extranjero.

Finalmente, los delincuentes escaparon en vehículo hacia la parte alta de Valparaíso, al parecer por el sector de Tomás Ramos, en tanto que los afectados daban la alarma.

Carabineros desplegó un amplio operativo en el sector, sin resultados positivos. Por instrucciones de la Fiscalía de Valparaíso, la investigación del robo quedó a cargo de la PDI.

