Decomisan más de US$2 millones en productos tecnológicos ingresados como contrabando por el puerto de San Antonio

Un sorprendente hallazgo quedó al descubierto cuando funcionarios de la Dirección Regional de Aduana de San Antonio inspeccionaron un contenedor que buscaba ser ingresado al país con “artículos de casa”, pero en su interior contenía diferentes productos tecnológicos de contrabando, avaluados en US$ 2.340.838.

La detección fue posible gracias al trabajo y experiencia de los fiscalizadores, quienes seleccionaron la carga para revisión mediante diversos procesos de análisis documental y perfiles de riesgo. Durante la inspección correspondiente, se identificó que los artículos encontrados no coincidían con lo declarado.

De acuerdo con los documentos asociados, el contenedor debía traer racks de televisión, bolsas no tejidas y tendederos de ropa, entre otros productos. No obstante, al verificar la carga, se detectó que solo incluía artículos de tecnología de reconocidas marcas como Apple, Samsung, JBL y Xiaomi. Estos, se presume, serían vendidos en el comercio.

En total, se incautaron 364.602 unidades de estos cotizados productos, entre los que se incluyen 38 mil unidades de audífonos Apple; 40 mil unidades de TV box; 245 mil sets de carga armados; 32 mil cables de carga en cajas; 3 mil cables a granel; 5 mil unidades de audífonos Samsung; 1 bicicleta; 1 chaqueta y 1.600 unidades de audífonos JBL.

Además, en el contenedor se encontraron etiquetas de certificación que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) exige a este tipo de mercancías para ser vendidas en el comercio formal.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, destacó el “golpe a aquellos delincuentes que tratan de estafar al Estado. Necesitamos mantener la buena reputación del puerto de San Antonio, tenemos mucho comercio exterior, este puerto va a crecer y necesitamos mantener esa credibilidad”.

Por su parte, el director de la Aduana de San Antonio, Ángelo Vergara, detalló que "hay que atacar el comercio ilegal, hay que proteger el comercio formal en Chile y, en ese sentido, Aduana hace esta labor 365 días al año y prueba de ello es que durante este año ya llevamos más de 2.200.000 unidades incautadas”.

La delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola, sostuvo que "en la estrategia presentada por la Ministra de Seguridad está el trabajo colaborativo entre todas las instituciones contra el crimen organizado. Esto es una muestra de ello y especialmente en nuestra región, que tiene una vital importancia por sus terminales portuarios".

Tras la detección, se activaron los procedimientos correspondientes por infracción al artículo 168 y siguientes de la Ordenanza de Aduanas, que sanciona el delito de contrabando.

PURANOTICIA