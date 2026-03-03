Violencia intrafamiliar en Catemu: detienen a peligroso sujeto que apuntó con escopeta a mujer y luego amenazó con suicidarse

Un hombre adulto chileno con antecedentes penales fue detenido en la comuna de Catemu, al interior de la región de Valparaíso, en el contexto de un procedimiento por violencia intrafamiliar que incluyó la incautación de un arma de fuego y droga.

El mayor Gonzalo Medina, comisario de la 2ª Comisaría de San Felipe, informó que el rápido accionar de funcionarios de la Tenencia de Catemu permitió, en flagrancia, lograr la detención de este peligroso antisocial, en contexto de violencia intrafamiliar.

Según detalló, “los antecedentes preliminares dicen relación con que la víctima habría sido amenazada con un armamento de fuego, del tipo escopeta. En tanto, el autor material de los hechos amenazaba con quitarse su vida”.

Ante esta situación, se activaron los protocolos correspondientes. “El equipo negociador de Carabineros de Chile permitió la detención de este sujeto, como además la incautación de la escopeta, seis tiros calibre .16, 29 bolsas de clorhidrato de cocaína, siendo este sujeto puesto a disposición del Ministerio Público”, agregó el oficial.

Desde la institución reiteraron el llamado a denunciar este tipo de hechos. “Hacemos el llamado a fomentar la denuncia respecto a la violencia intrafamiliar, haciendo el llamado al 149 Fono Familia, como asimismo a 1455 al tono de Sernameg”, señaló.

Cabe hacer presente que el detenido quedó a disposición del Ministerio Público para el control de detención y las diligencias investigativas correspondientes.

PURANOTICIA