Retiran desechos e incautan armas blancas en megaoperativo en el estero de Viña del Mar

Un nuevo operativo de limpieza realizaron diversas unidades del Municipio de Viña del Mar en el estero Marga Marga, entre puente Ecuador y puente Cancha, logrando el retiro de una gran cantidad de desechos y la incautación de armas blancas.

La acción fue ejecutada por equipos de Seguridad Pública, de la Unidad de Recuperación de Espacios Públicos (UREP), Inspección Comunal y del Departamento de Aseo municipal, que lograron retirar desechos voluminosos, especialmente en el puente Libertad, junto a armas blancas, que se dispusieron conforme al protocolo establecido.

La alcaldesa Macarena Ripamonti afirmó que “lograr estos operativos requiere trabajo serio y planificación, nos permiten avanzar en algo que es prioridad para nuestra gestión: mejorar el orden y la limpieza de la ciudad”.

La jefa comunal detalló que “para ello contamos con equipos municipales comprometidos, junto a una inversión en nueva maquinaria que fortalece nuestra capacidad de respuesta, pero también necesitamos el compromiso de las personas, ya que muchas veces se forman basurales por la irresponsabilidad de algunos, y eso no lo vamos a permitir”.

En tal sentido, la alcaldesa informó que “hemos cursado multas a quienes cometen estos actos de manera irresponsable y seguiremos desarrollando estos operativos, porque son una forma concreta de cuidar nuestros barrios".

DESPLIEGUE INTENSIVO

Durante el periodo estival, el Municipio de Viña del Mar, a través de su unidad de Recuperación de Espacios Públicos (UREP), dependiente de la Dirección de Seguridad Pública, ha reforzado los operativos de recuperación y mantención de la limpieza de los espacios públicos, especialmente en sectores de alta afluencia.

Es así que desde el inicio del verano a la fecha se han realizado 1.492 intervenciones de ordenamiento urbano, de las cuales 558 corresponden a operativos específicos de retiro de rucos, carpas o estructuras, para abordar de manera directa situaciones de ocupación indebida del espacio público que generan impactos negativos en términos de seguridad, salubridad y convivencia urbana.

Las acciones se han focalizado en el par Viana-Álvarez, Plaza Sucre, Av. Valparaíso, Estero Marga Marga, borde costero, Santa Julia, Forestal, Miraflores y Gómez Carreño, entre otros sectores, y se han traducido en el retiro de 81 toneladas de residuos.

