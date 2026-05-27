Viñamarinos valoran baja de ambulantes en entorno del Hospital Fricke, pero advierten traslado de personas en situación de calle

Durante meses, vecinos, pacientes y transeúntes denunciaron reiteradamente la masiva presencia de comercio ambulante ilegal en los alrededores del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, principalmente en las calles Álvarez y Simón Bolívar, situación que además venía acompañada de diversas incivilidades, dificultades para el tránsito peatonal y hechos delictuales como "lanzazos" y peleas en plena vía pública.

Frente a este escenario, la Municipalidad de Viña del Mar, en conjunto con Carabineros, ejecutó una intervención que permitió despejar gran parte de las calles tomadas por ambulantes. Si bien, vecinos y usuarios del recinto asistencial reconocen una mejora importante en el entorno del hospital, advierten que nuevos problemas comenzaron a surgir en las últimas semanas, principalmente relacionados con la presencia de personas en situación de calle y comerciantes que continúan ocupando espacios públicos.

En conversación con Puranoticia.cl, la secretaria de la junta de vecinos Nº87, Lucrecia Carrasco, explicó que “en un comienzo se despejó el entorno directo del Hospital Fricke, fue sacada la gente que vendía en los paños y eso resultó”. Sin embargo, indicó que "ese sector que estaba despejado, ahora se está viendo afectado por personas en situación de calle que pernoctan ahí y, además, por quienes intentan permanecer al alero del ingreso del servicio de emergencias, que no son pacientes y no vienen a eso”.

Respecto del origen de estas personas, la dirigenta vecinal explicó que “muchas, yo creo que tienen que ver con que han estado trabajando en la calle Arlegui o en el centro de Viña". Sobre los problemas que traen consido, comentó que "el sector no se lava como debiera ser, ya que la gente hace sus necesidades ahí. Además en la noche uno sale del metro y está el riesgo de que no sabemos con lo que se va a encontrar”.

Carrasco también relató otra problemática detectada recientemente en el sector, señalando que “hay comerciantes con grandes cantidades de ropa, que vienen en furgones, que los dejan ahí durante todo el día, complicando más la situación de la apropiación de la primera vía vehicular, incluso a veces hasta en la segunda”. Asimismo, agregó que “el tránsito se hace complejo, no solo vehicular, sino que también peatonal. Esto ha aparecido estos días, más cercano al consultorio de especialidades”.

Puranoticia.cl también conversó con Mario Puentes, administrador de un edificio del sector, quien destacó que “nosotros como vecinos hemos visto una disminución con respecto a lo que había el 2025”. En ese sentido, el trabajador sostuvo que “ha habido un trabajo de la Municipalidad de Viña del Mar en conjunto con Carabineros, y efectivamente ha habido una disminución. Falta por erradicar algunos puntos, pero sí ha habido una disminución del comercio ambulante en esta zona”.

La percepción de los pacientes del Hospital Dr. Gustavo Fricke también apunta a una mejora en el tránsito peatonal y en las condiciones del entorno. Eva, usuaria del recinto asistencial, señaló que “todavía están los kioscos, pero lo que es gente en la calle misma no he notado tanto. Generalmente no he visto comercio ambulante”. Asimismo, indicó que “sé que no es lo ideal porque no pagan impuestos, pero es gente que está tratando de ganarse la vida. A mí nunca me han asaltado ni he visto peloteras por gente del comercio ambulante. Pero ahora sí es más fácil transitar”.

Por su parte, Angélica, también paciente del hospital, sostuvo que “yo encuentro que sí ha disminuido harto el comercio ambulante porque antes se llenaba esto y parecía feria, ahora sí parece hospital”. Además, afirmó que “antes se llenaba tanto que dificultaba el transitar y llegaba otro tipo de gente, que te podía asaltar y todo eso”.

En tanto, Marlén subrayó que “cuando uno venía al hospital, esto estaba lleno de gente y casi no se podía caminar. Pero ahora se ve más libre y uno camina más tranquilo, así que está bien que ya no esté en este lado el comercio ambulante”.

De esta manera, si bien la intervención desarrollada por el Municipio de la Ciudad Jardín y Carabineros logró disminuir considerablemente el comercio ambulante ilegal en los alrededores del Hospital Gustavo Fricke, vecinos y usuarios del sector advierten que persisten focos de ocupación del espacio público y nuevas problemáticas vinculadas a personas en situación de calle, situación que mantiene la preocupación en uno de los principales accesos al recinto asistencial de Viña del Mar.

PURANOTICIA