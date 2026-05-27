Proyecto de primer Parque Metropolitano en Villa Alemana recibe fuerte espaldarazo del Gobierno Regional de Valparaíso

En el marco de una visita a la comuna de Villa Alemana, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, comprometió formalmente su respaldo a la iniciativa que promueve el alcalde Nelson Estay con el objetivo de transformar el actual Parque La Reserva en el primer Parque Metropolitano de la región.

El recinto, considerado el principal pulmón verde de la comuna, apunta a convertirse en un polo de desarrollo sustentable y atractivo turístico regional. La ambiciosa iniciativa contempla a largo plazo la incorporación de infraestructura de vanguardia, tales como un aviario, una laguna artificial y un sistema de teleféricos.

Al respecto, el alcalde Nelson Estay destacó el impacto del encuentro y la disposición de la autoridad regional para impulsar el proyecto, señalando que "la noticia más grata es que el gobernador se haya interiorizado del tema, (…) porque hoy día el proyecto del Parque La Reserva no es solamente para la ciudad de Villa Alemana, sino que nosotros estamos pensando siempre a nivel regional”.

Por su parte, el gobernador Rodrigo Mundaca valoró la gestión local que permitió recuperar el terreno para la comunidad indicando que "yo no conocía el parque y me explicaba el alcalde que lo habían podido recuperar como propiedad municipal (…) el poder recuperar espacios donde se conjuga el desarrollo con la naturaleza, (...) el desarrollo urbanístico de la ciudad con la protección del medio natural, me parece que es tremendamente notable”.

Pese a tratarse de un plan de gran envergadura, el trabajo comenzará a materializarse a través de proyectos menores a corto plazo. Al tratarse de un terreno de propiedad municipal, el gobernador Mundaca aseguró que no existen trabas legales para comenzar la inyección de recursos.

“Sin duda vamos a invertir en el Parque Metropolitano porque nos parece que es tremendamente relevante. Finalmente, la descentralización cambia la vida a las personas, la descentralización prioriza sus recursos donde la gente más lo necesita”, enfatizó Mundaca, detallando que se podrán destinar montos de hasta 300 millones de pesos mediante el Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) o vías de subtítulo 31.

Paralelamente, desde la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) de Villa Alemana, su directora Carla Cerna explicó los siguientes pasos técnicos. El municipio ya planifica postular al programa de Parques Urbanos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para el diseño de la intervención global, lo que permitirá avanzar de manera ordenada y por etapas en la consolidación de este nuevo espacio metropolitano.

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