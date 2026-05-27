Dramático relato de periodista chilena secuestrada en Gaza: denuncia torturas y abusos sexuales de fuerzas israelíes

Un fuerte impacto ha generado en nuestro país el testimonio de la periodista chilena Carolina Eltit, quien integraba la flotilla humanitaria Global Sumud, la cual fue capturada por fuerzas israelíes cuando intentaban llegar a Gaza para romper el bloqueo marítimo impuesto sobre el territorio palestino. La comunicadora nacional formaba parte de una misión compuesta por decenas de embarcaciones y cientos de activistas de distintos países, cuyo objetivo era trasladar ayuda humanitaria y volver a instalar en la agenda internacional la crisis que afecta a la población gazatí.

Sin embargo, el operativo terminó con el secuestro de los barcos por parte de fuerzas israelíes y con el traslado de los activistas a embarcaciones utilizadas como centros de detención en alta mar. Según denunció la profesional a Puranoticia.cl, en uno de estos denominados “barcos-cárceles” se registraron graves episodios de violencia, golpizas, abusos sexuales y violaciones contra hombres y mujeres.

Respecto a las secuelas físicas y psicológicas que dejó la experiencia, Eltit señaló que “físicamente estoy en reposo prolongado. Tengo una desviación en la cervical bastante grave. Estoy con cuello ortopédico, que tengo que usar un par de meses. Tengo una costilla rota y dos costillas fisuradas, y el resto son hematomas por los golpes y algunas lesiones que son más chica. Harto dolor todavía, pero ya agradecida de estar en casa”.

Asimismo, indicó que “psicológicamente cuesta mucho dormir, porque cada vez que uno trataba de cerrar los ojos mientras estábamos en el barco-cárcel, ellos tiraban bombas, nos mojaban y empezaban a golpear los contenedores. Entonces volver a dormir se ha hecho un poco más difícil. Tratar de cerrar los ojos sin estar alerta o sentir un ruido sin saltar es un poco complicado”.

DETENCIÓN Y TORTURAS

Sobre el momento en que comenzó la interceptación de la flotilla, explicó que “sabíamos que saliendo de Turquía y llegando a aguas internacionales nos iban a agarrar en algún momento, porque no iban a permitir que llegáramos a Gaza. Pero esta vez éramos el doble de barcos que el año pasado, cuando casi se llegó. Entonces teníamos muchas esperanzas de poder romper el bloqueo”.

En esa línea, agregó que “nos dimos cuenta porque empezaron a aparecer estos barcos gigantes, que son como buques de guerra y ahí es donde están las prisiones de mar. Empezaron a aparecer y salieron muchos zodiac, cada uno con unos 15 o 20 soldados adentro. Ya viendo los zodiac pasar, se escuchaban disparos y todo eso, y sabíamos que en cualquier minuto nos agarraban”. También relató que “empezamos a perder el contacto con otros compañeros, ya que a medida que iban agarrando un barco cortaban todo tipo de comunicaciones”.

Eltit entregó además un estremecedor relato sobre las agresiones sufridas durante la detención, señalando que “fue horrible, pensé que nos iban a matar. Cuando nos agarran en nuestro barco, nos ponen en los zodiac y una vez saliendo te suben a estos barcos cárceles y empieza la peor pesadilla del mundo”.

Luego describió que “te amarran, te tiran al suelo, te sacan toda la ropa, te dejan solamente con la ropa básica como una polera y un pantalón. Te sacan los calcetines, los zapatos, los abrigos y te mojan entero. Te tienen boca abajo durante un buen rato (...) Ahí empiezan a golpearte y a pegar patadas, luego te agarran amarrados, obviamente con la cabeza siempre abajo porque no dejan que los miráramos, y ahí te quitan el pasaporte y todas tus cosas, y empieza lo peor”.

En relación con el lugar donde se habrían cometido las torturas, explicó que “había un contenedor en mi barco, que fue el de la tortura, y entrabas a ese contenedor que era todo completamente oscuro, te llevaban entre dos soldados y ahí los golpes eran inhumanos”.

A ello añadió que “te pegaban patadas, combos. A mí me agarraron entre dos, uno de cada brazo, me los torcieron enteros. Llegaron corriendo y me estaba esperando un tipo gigante, yo creo que medía 1,90 metros, y muy gordo. Él me pegó tres golpes en la boca del estómago, me patearon en el suelo, después me tiraron afuera donde estaba el resto. Caí inconsciente, no podía respirar y ahí corrieron mis compañeros a recogerme”.

APOYO DEL ESTADO CHILENO

Respecto del apoyo recibido por parte del Estado chileno, manifestó que “no hemos recibido ninguna ayuda del Gobierno”, aunque relató que “en Turquía, por iniciativa propia, llegó la cónsul, que nos ofreció ayuda. Nos pasaron teléfonos para llamar a nuestras familias y nos compraron ropa. Nosotros estábamos con una ropa hace cuatro días, sin papel higiénico, sin agua, sin alimentación, o sea imagínate el estado en el que llegamos allá”.

Además, expresó que “agradecimos mucho una ducha y ropa. Esto le hizo la cónsul de Turquía, pero por iniciativa propia”. También comentó que “el cónsul en Israel también llamó a nuestros padres y nos estaba esperando en el aeropuerto, lo vimos de pasada nomás porque estábamos todavía detenidos y nos llevaron los sionistas corriendo. Pero insisto, ambos por iniciativa propia, ya que del Gobierno hasta el momento nada”.

En torno a la situación humanitaria que vive actualmente Gaza, la periodista afirmó que “lo que está pasando en Gaza es brutal, el mundo mira pero no hace nada. Gaza resiste y el mundo existe”. Del mismo modo, sostuvo que “todos hablan de Gaza, pero ni un Gobierno ni un país hace algo realmente por la gente de Gaza. No está entrando ayuda humanitaria, no están entrando medicinas, no está entrando comida, la gente se está muriendo de hambre, está muriendo de dolor y nadie hace nada. Gaza está completamente olvidada”.

VOLVER A GAZA

Al ser consultada sobre si volvería a participar en una misión de ayuda hacia Gaza, Carolina Eltit indicó a Puranoticia.cl que “sí volvería, pero no a una misión tan arriesgada como ésta, porque ya mostraron los sionistas que no tienen ningún tipo de reparo en hacer el mayor daño posible”. En ese sentido, agregó que “piensa que yo fui golpeada en reiteradas ocasiones, tengo muchas lesiones, pero compañeras salían violadas, abusadas; hombres y mujeres, después que te golpetean en ese contenedor oscuro, te tiraban y muchos salían con el pantalón abajo”.

También denunció que “eso era brutal, porque no solamente estaba gente con clavícula quebrada, habían lesiones muy graves, pero también los abusos sexuales y las violaciones fueron tremendas”.

Finalmente, concluyó señalando que “una misión como ésta, sabiendo que estos tipos van a hacer lo que quieran y van a salir completamente impunes, no la haría. Sí haría algo menos arriesgado y me gustaría seguir haciendo todo lo que se pueda con ayuda humanitaria, pero contra los sionistas uno lamentablemente no se puede enfrentar”.

El relato de la periodista chilena se suma a otras denuncias realizadas por integrantes de la flotilla Global Sumud tras la interceptación de las embarcaciones en aguas internacionales, en medio de crecientes cuestionamientos internacionales por la situación humanitaria que enfrenta actualmente Gaza y las acciones desplegadas para impedir el ingreso de ayuda hacia el enclave palestino.

PURANOTICIA