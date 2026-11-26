Planificar y coordinar el trabajo de seguridad conjunto que se ejecutará durante la temporada estival, fue el objetivo de la reunión de trabajo que la alcaldesa Macarena Ripamonti sostuvo con el Jefe de la V Zona de Carabineros, general Álex Bahamóndez.

La jefa comunal informó que “estamos trabajando anticipadamente en la planificación de la temporada estival, porque sabemos que Viña del Mar recibe a miles de visitantes durante el verano y eso requiere una estrategia de seguridad robusta y coordinada”.

En dicho contexto, la autoridad destacó que “nuestros equipos de Seguridad Pública Municipal ya se encuentran desplegados en el territorio, desarrollando labores preventivas y de fiscalización. Hoy, junto al general Bahamóndez, estamos reforzando la coordinación con Carabineros para complementar ese trabajo, definir los despliegues operativos y anticiparnos a los desafíos de los próximos meses, entregando mayor seguridad y tranquilidad a nuestros vecinos y a quienes visitan la comuna”.

Entre las acciones para enfrentar la temporada estival en la comuna, se contempla contar nuevamente con una base operativa de seguridad en Av. Los Héroes, el aumento de la dotación policial y labores de patrullaje bajo un nuevo sistema para hacer más eficiente y eficaz el trabajo preventivo y de fiscalización.

Todo ello, sumando el apoyo de las cámaras de seguridad municipal y los recursos tecnológicos, como la aerovigilancia a través de los drones municipales.

La planificación incluye una amplia gama de operativos y estrategias, junto con el despliegue de las capacidades de todo el personal de la Dirección de Seguridad Pública municipal, con sus inspectores, motocicletas, vehículos de intervención y drones, en estrecha coordinación con Carabineros para poder contrarrestar la instalación del comercio ilegal, labor efectiva desarrollada hasta ahora.

Adicionalmente, en un trabajo coordinado con el equipo de Recuperación de Espacios Públicos, se continuará con el despeje a personas en situación calle que ocupan ilegalmente espacios como el estero, sector céntrico y borde costero de la ciudad.

PURANOTICIA