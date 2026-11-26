Una profunda conmoción ha provocado el femicidio ocurrido en Villa Alemana este 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En este contexto, se realizó una convocatoria abierta para acompañar a su familia, que contempló este jueves 26 de noviembre dos instancias de encuentro: a las 14:00 horas en el Servicio Médico Legal de Valparaíso y a las 15:00 horas en la Iglesia Ascensión del Señor en Cerro Placeres. En paralelo, amigas y compañeras de trabajo se reunieron en el recinto forense para despedirla y exigir que el crimen no quede impune.

Durante la instancia, quienes compartieron con Monserrat en distintos ámbitos de su vida coincidieron en destacar su alegría, vocación de servicio y el profundo vínculo que mantenía con su hija de 11 años, recordándola como una mujer cercana y comprometida con quienes la rodeaban.

Desde el ámbito laboral, Romina, matrona supervisora subrogante del servicio de ginecología y obstetricia donde se desempeñaba la víctima, expresó la incredulidad y el profundo impacto emocional que provocó la noticia entre sus compañeras y el equipo médico.

“Fue fuerte (...) al principio no la creíamos, tenemos colegas que fueron congeneracionales con ella, por lo tanto llegaba distinta información. Pero cuando ya pudimos, cada una en su casa (...) logramos tomar conciencia de esto. Fue complejo, es triste, hay una sensación de duelo y de una sensación de que todas estamos rotas, en cierta forma”.

Romina también abordó la dimensión social del crimen, manifestando su preocupación por la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres y la pérdida de una profesional que aún tenía un largo camino por recorrer, además de una familia y una hija que hoy deben enfrentar su ausencia.

“Hay un duelo no solo de la matronería, de la Monsse como persona, sino que también de nuestro rol como mujeres en la sociedad, en donde estamos total y absolutamente en un momento vulneradas, en distintos ámbitos, entonces nos sentimos frustradas, con mucha ira también. Y mucha pena porque es una colega que tenía mucho camino por delante, tiene una familia, tiene una hija, entonces hay mucha tristeza”.

Al dolor de sus compañeras de trabajo se sumó el testimonio de Constanza, amiga y compañera de academia de baile de Montserrat, quien la recordó como una mujer entusiasta, multifacética y talentosa, que siempre estaba dispuesta a compartir sus habilidades y ayudar a quienes la rodeaban.

“Fue una persona muy alegre, multifacética, hacía de todo (...) Muy alegre, siempre para todas las niñas, siempre para todos”.

Visiblemente afectada por la pérdida, Constanza relató el impacto que le provocó conocer la noticia y recordó la cercanía que había construido con Montserrat durante el último año, destacando los distintos momentos en que recibió su apoyo y cariño.

“Me deja mucha pena, no me la creía al principio, me dolió demasiado, aún estoy en shock, aún no me la creo. Muchísimo dolor, porque para mí, aunque no seamos tan cercanas (...) la quise mucho, porque estuvo para mí en muchos momentos”.

Finalmente, la amiga explicó las razones que motivaron la convocatoria a las afueras del recinto forense, enfatizando que su principal demanda es justicia para Montserrat y recordando especialmente a la hija de 11 años que quedó sin su madre, con quien compartía también su pasión por el baile.

“Nosotras pedimos justicia (...) porque al final ella no se lo merecía, una persona tan alegre, dejó a una niña, su hija de 11 años (...) ellas se amaban mucho, porque era madre e hija, y al final, no me imagino el dolor que tiene (...) éramos muy cercanas a ellas”.

Entre muestras de cariño, recuerdos y un llamado transversal a que el crimen no quede impune, amigas y compañeras de trabajo despidieron a Montserrat, recordándola por su alegría, generosidad y vocación. Su fallecimiento deja un profundo vacío en su familia, especialmente en su hija, así como en el ámbito de la salud y en toda la comunidad de Villa Alemana.

(Imágenes mejoradas con IA)

PURANOTICIA