Un grave caso de maltrato animal fue denunciado en el sector El Trapiche, en la localidad de Longotoma, comuna de La Ligua, luego de que una yegua que se encontraba junto a su potrillo fuera atropellada y quedara con fracturas en sus extremidades. Según informó el municipio, pese a los llamados realizados a sus propietarios, estos no acudieron a prestarle auxilio.

Tras recibir las denuncias de vecinos, el alcalde de La Ligua, Patricio Pallares, y la veterinaria municipal, Marcela Silva, concurrieron al lugar para verificar las condiciones en que se encontraban los animales. Allí constataron la gravedad del estado de la yegua y la necesidad de intervenir para evitar que continuara sufriendo.

"Recibimos una denuncia por un atropello de una yegua que estaba suelta con su potrillo. Desgraciadamente a la yegua le quebraron sus piernas, estuvo agonizando durante la tarde. Se llamó a los dueños y nunca llegaron. Por la tarde nos percatamos que apareció una persona y que el dueño del animal le había dicho que no iba a rescatar a la yegua, por si quería llevarse a la potranca. Ahí nosotros no lo permitimos e hicimos la denuncia en la PDI. Fuimos al lugar con la veterinaria, quien 'durmió' a la yegua y a la potranca la tenemos en un lugar seguro para darle el resguardo pertinente”, indicó el alcalde Pallares.

La evaluación veterinaria determinó que el animal presentaba lesiones de extrema gravedad, por lo que, debido a la irreversibilidad de su condición, se realizó un procedimiento de eutanasia humanitaria. La profesional municipal, Marcela Silva, explicó que la yegua se encontraba descompensada y presentaba, además de las fracturas, una hemorragia interna.

“Lamentablemente estaba muy descompensada y en un estado muy, muy complejo. Tenía hemorragia interna. Tenía fractura en ambos miembros, por lo que se procedió hacer el procedimiento humanitario de eutanasia. El Municipio tomó las acciones legales correspondientes porque esto es un delito de maltrato animal. No se prestó auxilio ni la atención médica en el momento que correspondía”, relató Silva.

A raíz de los antecedentes reunidos, la Municipalidad de La Ligua presentó una denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI), apuntando a la falta de auxilio y atención veterinaria que habría sufrido el animal después de resultar herido.

El potrillo, en tanto, fue retirado del lugar y permanece bajo el cuidado del municipio, que dispuso un espacio seguro para protegerlo y evitar que quede expuesto a situaciones de riesgo.

Desde la administración comunal recordaron que los propietarios tienen la obligación de procurar atención veterinaria cuando toman conocimiento de que un animal bajo su responsabilidad se encuentra herido. La falta de auxilio puede constituir una infracción y, en este caso, los antecedentes fueron puestos en conocimiento de la PDI para las acciones correspondientes.

La Municipalidad reiteró el llamado a la comunidad a denunciar situaciones de maltrato animal y señaló que continuará trabajando en materias de tenencia responsable y protección de los animales.

PURANOTICIA