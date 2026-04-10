Viña del Mar pone en marcha sofisticado sistema de televigilancia con 83 cámaras de alta tecnología: serán 215 dispositivos en total

Viña del Mar dio un nuevo salto en materia tecnológica y de seguridad, luego que la alcaldesa Macarena Ripamonti diera por inaugurada las primeras 83 cámaras de televigilancia que se enmarcan dentro del plan «1.000 Cámaras para Viña», que tiene como objetivo principal reforzar la sensación de seguridad en la comunidad, pero también colaborar en la persecución de delitos e incivilidades que se cometan.

Se trata de una iniciativa que considera en total 215 dispositivos en sectores como Santa Julia, Achupallas, Reñaca Alto, Glorias Navales, Nueva Aurora, Villa Independencia, Villa Hermosa, Villa Dulce, la calle Valparaíso y el borde costero, entre muchos otros, cuyos primeros puntos de cámara serán coordinados a través de la nueva Central de Monitoreo, ubicada en la Av. Padre Hurtado, a un costado del Polideportivo.

Desde la casa edilicia viñamarina resaltaron que se trata del sistema de televigilancia más avanzado de la región de Valparaíso y uno de los primeros a nivel nacional, marcando un estándar en el uso de tecnología para la seguridad pública y la gestión eficiente del territorio, lo que fue destacado por la alcaldesa Ripamonti, quien estuvo acompañada de Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y la Armada de Chile.

Nuestra ciudad nuevamente está destacando en materias de gestión y sobre todo en uno de los ejes más preocupantes para toda la ciudadanía, que es la seguridad pública. Viña del Mar, a partir de este proyecto y el plan «1.000 Cámaras para Viña», se está consolidando en materia de innovación y tecnología. Esto va a significar un monitoreo de prácticamente toda la ciudad", valoró la jefa comunal viñamarina.

Con esta implementación, las autoridades van a tener la posibilidad de monitorear a las personas a través de drones y conectarse con otras cámaras de los servicios públicos, en una coordinación con la Armada de Chile, la PDI y Carabineros. Esto significará que quienes cometan delitos, van a ser completamente identificados, lo que permitirá tener una prueba incontrovertible para que lleguen al Ministerio Público.

La alcaldesa Ripamonti señaló también que esta tecnología ayudará a combatir el comercio ambulante ilegal, ya que "vamos a poder identificar, sin tener un despliegue en terreno, el momento en el que lleguen camiones a entregar mercadería, una coordinación perfecta con Carabineros, que va a permitir identificar quiénes son, de dónde son las patentes y vamos a poder seguirlos para poder ver dónde están sus lugares de almacenamiento y hacer operativos de gran nivel, que no sólo busquen al ambulante, sino a quien le está suministrando ese tipo de mercadería".

Asimismo, contribuirá a detectar otras situaciones, ya que el sistema inaugurado este viernes no sólo sirve para la persecución del delito y brindar confianza y seguridad a la gente de Viña del Mar, sino que este sistema también se puede conectar con las actuales cámaras de detección ultratemprana y con inteligencia artificial para la detección de incendios. Esto significa que en caso que exista una emergencia, se va a poder arribar al lugar para poder tener una interoperatividad y poder dar la información más detallada posible a los organismos que tienen que tomar las decisiones.

Sobre esto, el coronel Jorge Guaita, prefecto de Carabineros de Viña del Mar, destacó que "más allá de la gran capacidad de las cámaras, resalto la interconectividad que nos va a poder permitir poder conectarnos con cámaras municipales y comunitarias que están desplegadas en diferentes lugares de la comuna y, obviamente, lo que conversábamos con mi colega de la PDI: la posibilidad de poder generar la trazabilidad de los delitos, que es muy importante y un estándar de prueba altísimo para poder entregar este suministro a los diferentes tribunales".

Por su parte, el prefecto Patricio Flores, jefe de la Prefectura de la PDI Viña del Mar, comentó que "esta iniciativa robustece completamente los procesos investigativos que mantenemos con el Ministerio Público y, de esta manera, podemos robustecer estas investigaciones, de manera de obtener las evidencias de interés criminalístico y científico, y con esto solidificar los procesos, para que los autores de los hechos que ya se están investigando puedan cumplir la condena respectiva y delimitar claramente para que no vuelvan a repetir este tipo de delitos".

Finalmente, el comandante Jacob Silva, capitán de Puerto de Valparaíso, subrayó que "el aporte de este tremendo proyecto que ha desarrollado la Municipalidad de Viña del Mar, sin dudas aumenta las capacidades de la Policía Marítima. Si bien, nosotros somos un grupo bastante reducido, con este tipo de tecnología aumenta la capacidad de operación de la Policía Marítima en el borde costero, ya que no solamente estas cámaras van a ayudar a poder combatir algún tipo de delito, sino que además, en casos de búsqueda y salvamento, también va a poder apoyar y asistir a los operadores de Policía Marítima que van a estar trabajando en el borde costero".

Cabe hacer presente que el plan «1.000 Cámaras para Viña» contempla cámaras que el Municipio de Viña del Mar financia a través de organizaciones sociales que se han coordinado por la seguridad. En ese sentido, éste es un proyecto de otra envergadura, con 215 cámaras de un nivel de mayor tecnología y sofisticación, para lo cual ya se encuentran disponibles 83 dispositivos, cumpliendo así con una primera etapa. En la segunda, en tanto, se consideran otras 60; para dejar al final las últimas 72, dando paso a un nuevo paso de interconexión con las cámaras de los vecinos, las de la Armada, de Carabineros, de la Subsecretaría de Prevención del Delito e incluso de otras comunas.

PURANOTICIA