Viña del Mar fue la comuna más visitada de la V Región durante el fin de semana largo

Con una ocupación cercana al 60%, de acuerdo a antecedentes recabados por la sección de Informaciones Turísticas del Departamento de Turismo del Municipio de Viña del Mar, la ciudad consolidó su liderazgo a nivel país como el destino preferido por quienes realizan estadías cortas para aprovechar los días de descanso durante el fin de semana largo del 1 de mayo recién pasado.

La información fue levantada en los establecimientos formalizados de la comuna y registrados en la base de datos del Sernatur, y en base al análisis entre la capacidad de habitaciones operativas y reservas confirmadas.

La alcaldesa Macarena Ripamonti afirmó que “cada fin de semana largo, la ciudad se sigue potenciando y reafirma su posición como la capital turística de Chile. Miles de familias llegan a disfrutar sus días de descanso y, también, numerosos vecinos aprovechan los espacios públicos y las cualidades de nuestra comuna, especialmente durante los feriados”.

La jefa comunal destacó que “este movimiento se acompaña de un despliegue planificado en materia de seguridad pública: hemos desarrollado operativos efectivos, tanto de día como de noche, que han permitido anticiparnos a delitos y responder de manera oportuna ante situaciones de riesgo. Quienes infringen la ley son puestos a disposición de la justicia, fortaleciendo la tranquilidad de vecinos y visitantes”.

Ripamonti acotó que “este escenario se complementa con una atractiva cartelera de actividades y panoramas para toda la familia, donde el teatro, los museos y el borde costero concentraron una importante afluencia de público, consolidando a la ciudad como un destino dinámico y seguro”.

Los resultados superan ampliamente las proyecciones iniciales de la Cámara Regional del Comercio y la Producción, que estimaban una intención de reserva del 29,21%. Asimismo, las cifras siguen la tendencia al alza tal como ocurrió el fin de semana largo de Semana Santa, cuando la tasa de ocupación llegó a cerca del 67%.

De esta manera, Viña del Mar sigue generando un alto flujo de visitantes que propicia una reactivación de la actividad turística, comercial y gastronómica local.

Tal como en otras fechas, la ciudad brindó una variada programación de panoramas que se desarrollaron en los espacios naturales y patrimoniales, como la Quinta Vergara, el Teatro Municipal, en los museos Palacio Rioja y Vergara, en estadio Sausalito, y en el borde costero. Todo ello estuvo acompañado de un amplio despliegue operativo de seguridad, al ser Viña del Mar, el destino más visitado a nivel nacional.

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