Cuenta Pública del Gobierno Regional de Valparaíso: Gobernador Mundaca destacó inversiones en seguridad, salud y vivienda

En el marco de la rendición de la Cuenta Pública Ciudadana del Gobierno Regional de Valparaíso, el gobernador Rodrigo Mundaca presentó los principales avances y logros de la gestión 2025, destacando la priorización de proyectos en las ocho provincias de la región, con un total de 712 iniciativas por una inversión de 115 mil millones de pesos por parte del Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso.

Este hito se desarrolló en el renovado Centro Cultural La Calera, cuyas obras cuentan con una importante inversión por parte del Gobierno Regional, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), por $3.720 millones de pesos. Este espacio simboliza la concreción de un anhelo de las vecinas y los vecinos que, por más de 15 años, esperaron para contar con este recinto destinado a la cultura y el encuentro social.

Durante 2025, el trabajo del Gore permitió fortalecer áreas clave como seguridad; salud, infraestructura; desarrollo social; vivienda y medioambiente; agua; trabajo, transporte y movilidad; deporte; educación; cultura y patrimonio, en línea con los desafíos de descentralización y equidad territorial que demanda la ciudadanía.

El gobernador Mundaca señaló que “ha sido una Cuenta Pública distinta a las anteriores. Tuvo tres momentos: expusimos el monto de inversión y la cantidad de iniciativas que priorizamos en cuatro categorías, como seguridad; cultura; deporte; movilidad; vivienda; agua y medioambiente, que dan cuenta de nuestro compromiso con la región, donde priorizamos más de 100 mil millones de pesos en iniciativas que le cambian la vida a las personas".

"Dimos continuidad a algunas iniciativas como el sistema de televigilancia aéreo, ‘Renueva Tu Micro’ y ‘Renueva Tu Colectivo’; proyectos de alcantarillados, tenemos decenas de proyectos de alcantarillado en distintas comunas de nuestra región; proyectos de salud como mamógrafos; equipamiento en la Unidad de oftalmología en el Hospital Carlos Van Buren, que dan cuenta efectivamente del compromiso con el territorio”, complementó Mundaca.

La máxima autoridad regional expuso sobre las inversiones, obras y proyectos en los principales ejes de gestión, agrupados en las siguientes categorías: Seguridad-Deporte-Educación-Cultura y Patrimonio. El Gore priorizó durante el 2025 456 proyectos en las ocho provincias de la región, por una inversión de 22.298 millones de pesos. En Desarrollo Productivo-Trabajo-Transporte y Movilidad se concretó una inversión total de 53.711.095 millones en 59 proyectos; mientras que en Salud-Vivienda e Infraestructura Social, la inversión se priorizó en 70 iniciativas que ascendieron a 26.203.715 millones de pesos. Finalmente en Agua-Medioambiente y Desarrollo Social, se ejecutó una inversión de 13.007.321 millones de pesos en un total de 127 proyectos.

Entre los proyectos se pueden destacar las iniciativas priorizadas en el ámbito de la seguridad como sistema de teleprotección a nivel regional y la entrega de vehículos a Carabineros, Policía de Investigaciones y la Policía Marítima. También durante esta gestión se destacan obras como el mejoramiento de la Escuela Mercedes Maturana de Zapallar; la construcción del Estadio Ítalo Composto de Villa Alemana; proyectos de alcantarillados; el proyecto de gestión de residuos elaborado por el Gore.

A estos se suman el convenio Gore-Minvu que permitirá beneficiar a 4.536 personas, a través de los ocho proyectos en ejecución en las comunas de Valparaíso, Cabildo, Quintero, Llay LLay y Papudo, gracias a la construcción de dos conjuntos habitacionales en la ciudad de Valparaíso.

En materia de transporte y movilidad destacan el estudio para la extensión de EFE en Aconcagua; el convenio de recorridos rurales, que beneficiar a 17 comunas de la región. Mientras que en salud se encuentran iniciativa como el equipamiento para el área de oftalmología del Hospital Carlos Van Buren; la construcción de los Cesfam de Rinconada y San Esteban, entre otras priorizaciones desarrolladas durante el 2025.

Cabe destacar que el Gobierno Regional de Valparaíso alcanzó un 99,64% de ejecución presupuestaria correspondiente al año 2025, ubicándose en el primer lugar a nivel nacional, de acuerdo con balance de la Dirección de Presupuestos (DIPRES). Este resultado permite afirmar que el 100% de los recursos de los programas de inversión del GORE fueron ejecutados en la región.

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