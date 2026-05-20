Viña del Mar aprueba ordenanza para retirar cables en desuso y ordenar el espacio aéreo

El Municipio de Viña del Mar, junto con valorar la puesta en marcha del Plan Nacional de Retiro de Cables en Desuso, en el cual la ciudad está considerada dentro de las prioritarias, aprobó una ordenanza que aborda la materia y el ordenamiento del espacio aéreo.

La normativa, cuya luz verde dio el Concejo Municipal, regulará el procedimiento municipal para el retiro de líneas y cables de servicios de telecomunicaciones calificados como desechos que generan contaminación visual y que además puedan significar un riesgo inminente para las personas o bienes.

La alcaldesa Macarena Ripamonti afirmó que “hemos tomado acciones concretas para solucionar este problema que compartimos junto a los vecinos. Vemos con especial preocupación que las empresas operadoras de servicios y de telecomunicaciones cumplan la normativa, y seremos muy rigurosos en exigir aquello”.

La jefa comunal indicó que, además, “estamos desarrollando importantes inversiones en el espacio público, por lo que resulta fundamental avanzar también en el retiro y ordenamiento de la basura aérea, para que estas obras vayan acompañadas de entornos más seguros y limpios para los vecinos”.

Ripamonti sostuvo que “sabemos que recuperar la ciudad también implica hacernos cargo de estos detalles que por años fueron postergados, pero también es importante señalar que gran parte de esta infraestructura y su mantención corresponde a responsabilidad de las empresas, quienes deben cumplir con los estándares y obligaciones que establece la normativa vigente”.

Entre las particularidades de la ordenanza y con el objetivo de facilitar el trabajo de las empresas e incentivar el retiro de los elementos en desuso, la ordenanza propone no cobrar el pago de permisos por ocupación a los operadores que ejecuten adecuadamente esta labor.

En este contexto, el Municipio de Viña del Mar viene trabajando desde un tiempo a la fecha en el tema, y ha gestionado diversas acciones y reuniones a través de una mesa técnica con las empresas de telecomunicaciones, con el objetivo de que éstas cumplan la normativa vigente por medio de la implementación del “Plan de Gestión y Mantención de líneas Aéreas y Subterráneas de Telecomunicaciones”.

Por ello, junto con esta nueva ordenanza se hará un seguimiento acucioso de los avances del Plan Nacional de Retiro de Cables en Desuso y apoyará los procesos que se lleven a cabo en tal sentido.

PURANOTICIA