Glorias Navales 2026 en Valparaíso: Carabineros refuerza llamado al autocuidado y detalla plan de desvíos para este 21 de mayo

Con motivo de la conmemoración del aniversario número 147 del Combate Naval de Iquique, Valparaíso se prepara para recibir a miles de personas que asistirán al tradicional desfile en honor a las Glorias Navales en la plaza Sotomayor.

Ante este escenario de masividad, Carabineros y las autoridades de transporte han coordinado un despliegue enfocado en la seguridad vial y la prevención delictual.

A diferencia de otros años, la policía uniformada ha hecho hincapié en que el éxito de la jornada no solo depende de las operaciones de tránsito, sino que fundamentalmente de la planificación y la precaución de los propios asistentes.

La alta concentración de público en las inmediaciones de plaza Sotomayor abre espacio a situaciones de riesgo que las autoridades buscan mitigar. En ese sentido, el teniente coronel Daniel Guzmán, subprefecto de los servicios de la Prefectura de Carabineros de Valparaíso, enfatizó la importancia de proteger los bienes personales.

"Es importante hacer un llamado a todas las personas que concurran a este evento, a mantener un autocuidado de las especies que dejan al interior de su vehículo, para así evitar cualquier delito", señaló la autoridad policial.

Asimismo, el comandante Guzmán manifestó su preocupación por la seguridad de los menores de edad durante las aglomeraciones del desfile, haciendo un llamado directo a las familias:

"Pedimos especial atención al cuidado de los niños, niñas y adolescentes que transiten con ustedes, para que no tengamos que lamentar la pérdida de alguno de ellos".

CORTES DE TRÁNSITO

Para garantizar el correcto desarrollo del acto oficial, el perímetro central de la Plaza Sotomayor mantendrá prohibición de circulación vehicular. De acuerdo con lo informado por Transporte Informa, las restricciones comenzarán a aplicarse de manera progresiva entre las 07:30 y las 08:00 horas, y se extenderán hasta cerca de las 14:00 o 15:00 horas, según el comportamiento del flujo de personas.

Las calles que permanecerán completamente cerradas son:

Serrano / Prat (entre San Martín y Urriola)

Sotomayor Oriente y Poniente (entre Prat y Errázuriz)

Cochrane (entre San Martín y Urriola)

Blanco (entre San Martín y Urriola)

Urriola (entre Prat y Blanco)

San Martín (entre Serrano y Blanco)

VÍAS ALTERNATIVAS Y DESVÍOS HABILITADOS

La principal recomendación para quienes deban desplazarse obligatoriamente por el plan de la Ciudad Puerto es utilizar el eje costero. El teniente coronel Guzmán explicó la alternativa principal para los automovilistas:

"La línea de tránsito será por avenida Errázuriz, para que se tomen las precauciones del caso y evitar llegar a ese lugar".

De manera detallada, el esquema de desvíos oficiales operará de la siguiente forma:

Hacia Viña del Mar : Los vehículos deberán circular vía Plaza Wheelwright, tomar Avenida Errázuriz, y reingresar al plan por las calles Gómez Carreño y Esmeralda.

: Los vehículos deberán circular vía Plaza Wheelwright, tomar Avenida Errázuriz, y reingresar al plan por las calles Gómez Carreño y Esmeralda. Hacia el sector Puerto: El flujo se redirigirá por Avenida Brasil, Blanco, Urriola, retornando hacia Errázuriz y Plaza Wheelwright.

Cabe destacar que los vehículos de emergencia contarán con accesos segregados y controlados. Por su parte, los residentes del sector y aquellas personas que presenten emergencias médicas o deban asistir a centros asistenciales de la zona restringida, recibirán el apoyo y orientación directa del personal de la organización desplegado en el terreno.

PURANOTICIA