Viña del Mar alista el fin de semana largo con cultura, deporte y refuerzo en seguridad

La cartelera de actividades incluye eventos en el Teatro Municipal, Palacios Rioja y Vergara, además de fútbol en el Estadio Sausalito para el disfrute de toda la familia.

Viña del Mar está preparada para que residentes y visitantes disfruten un nuevo fin de semana largo con diversos panoramas en el Teatro Municipal, en los museos Palacio Rioja y Vergara, en estadio Sausalito y en el patrimonio natural de su borde costero.

Al ser el destino más visitado a nivel nacional, el Municipio reforzará los servicios de seguridad pública, junto con promover medidas de autocuidado.

Así lo informó la alcaldesa Macarena Ripamonti, quien señaló que "nos hemos preparado para las familias de la comuna y recibir a los visitantes durante este fin de semana largo, con una programación diversa, pensada para disfrutar de la cultura, el deporte, nuestro patrimonio y los espacios públicos de la ciudad”.

Para ello, destacó que “hemos reforzado nuestros servicios municipales, especialmente en materia de seguridad y prevención, para que quienes nos visiten vivan una experiencia tranquila y segura. Invitamos a todas las personas a recorrer nuestros museos, disfrutar de la cartelera cultural, del deporte en Sausalito y de toda la belleza natural que ofrece Viña del Mar, siempre con responsabilidad y autocuidado".

PROGRAMACIÓN

Este sábado 2 y domingo 3 de mayo, el Teatro Municipal presenta el Concierto “Star Music Viña del Mar: May The Force Be With You” - Chile 2026, con la Orquesta Filarmónica Antena junto al Coro Polifónico Pedro Aguirre Cerda, a las 15:00 y a las 19:00 horas (entradas se adquieren a través de www.passline.com).

En el ámbito deportivo, en el Estadio Sausalito, el sábado 2 de mayo a las 15:00 horas, se enfrentarán Everton contra Palestino, por el Torneo Copa de la Liga.

MUSEOS PATRIMONIALES

El Museo Palacio Rioja ofrecerá recorridos libres para visitar la Sala Aldo Francia, sus jardines y la cafetería en horario de 10:00 a 17:30 horas el sábado 2 de mayo, y todas sus instalaciones el domingo 3 de mayo, incluyendo los recorridos.

En el caso del Museo Palacio Vergara, el parque y el museo estarán abiertos el sábado 2 y domingo 3 de mayo en horario de 10:00 a 17:30 horas.

Se suman, además, los atractivos del Parque Quinta Vergara, que estará abierto al público todo el fin de semana.

Y el sábado 2 y domingo 3 de mayo, de 10:00 a 17:30 hrs., el Jardín Botánico ofrecerá la “Feria Kids: Profesiones y Oficios”, donde habrá actividades para que niños y niñas aprendan, jueguen y descubran distintas profesiones de forma entretenida (actividad liberada con el pago de la entrada al parque).

Además, este viernes 1 de mayo, la gran mayoría de los locales de Barrio Poniente estarán abiertos, ofreciendo la oportunidad de disfrutar en sus restaurantes y cafés.

Para mayor información y detalle de panoramas para este fin de semana largo, ingresar a www.visitavina.cl.

DESPLIEGUE DE SEGURIDAD

A través de su Dirección de Seguridad Pública, el Municipio aplicará un plan integral de seguridad y prevención para resguardar la tranquilidad de residentes y visitantes, y proteger los espacios públicos de toda la comuna, especialmente en los que se realizarán eventos y actividades.

La planificación incluye patrullajes preventivos, tanto en el plan como la parte alta de la ciudad, borde costero y terminal rodoviario, con móviles y motocicletas, vigilancia con drones, televigilancia y turnos durante todos los días para colaborar en la prevención y control de delitos e incivilidades, fiscalizar el comercio ambulante, reforzar la seguridad vial, asegurar respuesta a emergencia y coordinar la acción municipal con instituciones externas, en un trabajo en conjunto con Carabineros PDI y Armada.

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