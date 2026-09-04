Viña del Mar abre inscripciones para nueva versión del Festival del Cantar Años Dorados

La III versión del Festival del Cantar Años Dorados 2026 realizará el Municipio de Viña del Mar, que invitó a las personas mayores a participar de este evento cuyas inscripciones estarán abiertas hasta el 11 de septiembre.

El fin de la actividad es que los solistas aficionados disfruten de la música, compartan con sus pares y muestren su talento en un ambiente grato y amigable.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que “el Festival del Cantar es una gran instancia de encuentro de la comunidad, en especial de las personas mayores, para que desarrollen todo su talento y sean parte fundamental del plan que tenemos en la gestión municipal: realizar actividades y ser líderes en la oferta de iniciativas que permitan tener una vejez activa”.

La jefa comunal comentó que “son estos años en los que se pueden seguir haciendo cosas, disfrutar de la vida y, por supuesto, compartir. Esa es nuestra convicción. Por eso, a los talleres deportivos, el programa Escuelas Abiertas y diversas otras instancias, hemos sumado el Festival del Cantar, donde también participan las familias y los amigos de quienes se presentan, para acompañarlos y apoyarlos. Es una actividad que genera comunidad, encuentro y alegría”.

Los requisitos para ser parte del certamen son: tener 60 años o más, representar a una organización de la comuna, presentar certificado de residencia o Registro Social de Hogares (RSH), y completar el formulario de inscripción.

Las bases de participación se pueden retirar en calle Valparaíso #729 o en 1 Norte #1.929 esquina Av. Sporting y las inscripciones se realizan en www.munivina.cl/dideco.

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