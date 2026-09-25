Valparaíso debate cómo preservar su identidad turística frente al avance de la inteligencia artificial

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Turismo, se desarrolló el segundo Seminario de Turismo de Valparaíso, titulado «¿Cómo mantenemos la identidad de los destinos turísticos en tiempos de IA?», actividad gratuita que buscó generar un espacio de reflexión y diálogo en torno a los desafíos y oportunidades que presentan las nuevas tecnologías para el desarrollo turístico y donde, además, se reconoció a prestadores que destacaron este rubro en la comuna

La jornada contempló charlas, presentación de herramientas aplicadas al turismo, espacios de networking y un panel de conversación con representantes del ecosistema turístico. Entre las exposiciones se abordaron temáticas como “Identidad territorial en tiempos de IA”, “Cómo la IA y las tecnologías pueden ayudar a un turismo más sostenible y seguro” y “Herramientas IA aplicadas al turismo”.

Uno de los principales momentos de la actividad fue el panel de conversación, donde actores públicos, privados, empresariales y académicos abordaron la pregunta ¿Cómo mantenemos la identidad de los destinos en tiempos de IA?, poniendo en común distintas miradas sobre la incorporación de estas herramientas y la importancia de resguardar la identidad, el patrimonio y las particularidades de cada territorio.

La iniciativa fue organizada de manera colaborativa por la Municipalidad de Valparaíso, Inacap, la Corporación Regional de Turismo, Cámara Regional del Comercio de Valparaíso y Sercotec, reflejando así, la importancia de la articulación entre distintos actores para fortalecer el desarrollo turístico de la comuna y la región.

El seminario contempló un especial momento de reconocimiento a prestadores y actores del sector turístico de Valparaíso, destacando su aporte al desarrollo, promoción y puesta en valor del destino. Entre ellos, fueron reconocidos Ecomapu Travel, Hotel CasaBlu, Restaurante La Caperucita y el Lobo, Asociación Gremial Distrito BAC, Centro Cultural Valpolanco, el mixólogo Mauricio Fernández, Waddington Café, Hotel & Cowork, la Asociación de Guías de Turismo de Valparaíso, el guía turístico Isaac Reyna y Restaurante y Hostal La Joya.

La directora de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Valparaíso, Nicole Galdames, comentó que "este tipo de instancias sirven para poder conectar tanto al ámbito público como al privado en términos de Cámaras de Comercio, emprendedores, emprendedoras y todos quienes apuestan finalmente por tener un turismo que sea más sostenible, pero para entregar experiencias que son auténticas. Y en el caso de Valparaíso, eso es algo identitario de nuestra comuna y que, por supuesto, aporta en lo que es el desarrollo económico local. Tanto a nivel gubernamental, pero especialmente a nivel municipal, estamos a disposición para siempre apoyar respecto de la mantención de la ciudad, pero también a cada una de las personas, negocios, locales y emprendimientos que entregan estos servicios turísticos y hacen que la experiencia sea única para quiénes nos visitan”.

Ayline Klink, directora de Futurista 3D y una de las expositoras de la jornada, sostuvo que "creo que los actores culturales del turismo deberían involucrarse harto con la inteligencia artificial para ver cómo vamos planificando la ciudad y su ocupación territorial en fechas que son super masivas. Anticipar, gestionar las altas demandas, las congestiones, cómo está la movilidad. Finalmente, no estamos hablando solamente cómo el negocio se hace cargo, cómo el emprendimiento se hace cargo de recibir, de repente, estas olas masivas de turismo y de alta demanda, sino de cómo, las acciones de transporte, de la Municipalidad, se involucran también en esto, para en conjunto anticipar, cómo se mueve la gente, cómo se mueve el público".

Finalmente, Maritza Villa, presidenta de la Asociación de Guías de Valparaíso, indicó que “esto es un reconocimiento real, pero no solamente al trabajo de una persona, sino de un equipo. Como Asociación de Guías de Valparaíso tenemos una representación incluso nacional, a través de Feguitur. Sabemos y conocemos de trabajar en unidad, trabajar súper bien organizados y creo que, sin duda alguna, este es un reconocimiento bastante merecido. Trabajamos y trabajamos mucho por la ciudad de Valparaíso en diferentes instancias. Estamos presentes en muchos puntos y creo que para la asociación es un honor formar parte de aquellos que han sido galardonados el día de hoy".

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