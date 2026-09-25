Pizzería de Valparaíso se consagra como subcampeona mundial de pizza napoletana

Ocho años de trabajo, práctica y dedicación llevaron a Ciudad de Pie a uno de los escenarios más importantes de la pizza napolitana a nivel mundial. La pizzería de Valparaíso obtuvo el segundo lugar en la categoría Vera Pizza Napoletana del Vera Pizza Champion, campeonato organizado por la Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), que reunió en Italia a más de 350 maestros pizzaiolos provenientes de más de 30 países.

El reconocimiento fue obtenido por Renato Colombo, socio fundador de Ciudad de Pie junto a Sebastián Toledo, quienes comenzaron este proyecto en Valparaíso hace ocho años. Para Renato, el momento del podio estuvo marcado por el recuerdo de los años de trabajo y también de su padre, Giovanni Colombo, inmigrante italiano que llegó a Valparaíso en 1956 y que durante décadas fue un reconocido comerciante de Plaza Ecuador, donde tuvo el tradicional Emporio y luego Botillería La Fama.

“Cuando comenzamos esta aventura, lo primero que se me vino a la mente y al corazón fue todo el camino recorrido, los años de trabajo duro, de sacrificio, de práctica constante e interminable”, recuerda Renato, quien reconoce también la emoción de pensar en su padre, fallecido hace dos años. “Sé con certeza que él me estaba mirando desde arriba y que me dio un empujón en ese momento”, relata.

La historia familiar también está ligada al lugar donde hoy funciona Ciudad de Pie. Renato y sus hermanos crecieron en el segundo piso de La Fama, rodeados por la vida comercial de Plazuela Ecuador. Por eso, instalar allí la pizzería no fue casualidad. “No fue casualidad que decidiéramos instalar Ciudad de Pie precisamente en este corazón comercial del puerto”, explica.

Esa identidad porteña también está presente en el nombre del emprendimiento, que nació como un homenaje a Valparaíso. “Desde el primer día quisimos un nombre que rindiera homenaje a la ciudad donde nacimos y nos criamos”, cuenta Renato. Hoy, tras el reconocimiento internacional, asegura que “hacer sonar el nombre de Valparaíso ante el mundo como una ciudad viva, con cultura genuina y de primer nivel gastronómico, es un orgullo gigantesco”.

El segundo lugar mundial es el resultado de un proceso de perfeccionamiento que Ciudad de Pie desarrolla desde hace ocho años, con funcionamiento durante todo el año y una formación permanente en el oficio de pizzaiolo. Desde hace más de cuatro años, además, la pizzería cuenta con la certificación internacional de la AVPN, que acredita el cumplimiento de las normas de la auténtica pizza napolitana.

Para la competencia, Renato presentó una pizza margherita, elaborada bajo los mismos estándares que diariamente ofrece a sus clientes en Valparaíso. Harinas italianas, tomates importados, mozzarella fior di latte y un horno napolitano a leña que supera los 420 °C permiten cocinar cada pizza entre 60 y 90 segundos, respetando las exigencias de la tradición napolitana.

“En Nápoles no tuvimos que hacer nada distinto. Competimos haciendo exactamente la misma pizza que le servimos a nuestros clientes día a día en el puerto”, destaca Renato. Una preparación nacida y perfeccionada en Valparaíso que logró posicionarse entre las mejores del mundo.

En tanto Sebastián, su socio y amigo, asegura que al enterarse del premio sintió mucho orgullo y alegría por Renato: “Me alegré mucho por él. Es un tremendo logro que refleja todo el esfuerzo y la constancia que hemos trabajo durante todos estos años. Se me vinieron a la cabeza recuerdos de nuestras primeras pizzas y cómo hemos ido mejorando. Este es un oficio que se hace a punta de esfuerzo, pasión y cariño, así que estoy muy feliz por él”.

En tanto, la directora de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, Nicole Galdames, se sumó a las felicitaciones: “Queremos felicitar a Renato Colombo, a Sebastián Toledo y a todo el equipo de Ciudad de Pie por este tremendo reconocimiento internacional. Que una pizzería nacida en Valparaíso, creada por dos emprendedores porteños, llegue al segundo lugar del mundo en una competencia de este nivel es un orgullo para toda la ciudad. Como Municipalidad, nos alegra especialmente que Ciudad de Pie siga llevando el nombre de Valparaíso a nuevos escenarios y que este reconocimiento también ponga en valor la identidad y el trabajo que se construye diariamente desde nuestro comercio local”.

Tras este reconocimiento, Ciudad de Pie proyecta continuar profesionalizando a su equipo, fortaleciendo sus vínculos con la AVPN y con pizzerías de distintos países, además de seguir formando a nuevos pizzaiolos. El emprendimiento también prepara una nueva pizzería, que proyecta inaugurar durante este año entre Reñaca y Concón.

PURANOTICIA