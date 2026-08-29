Villa Alemana vivió multitudinaria celebración del Día del Niño con jornada familiar y cierre a cargo de Prófugos

Una verdadera fiesta familiar se vivió este sábado en Villa Alemana, donde niños, jóvenes y adultos llegaron hasta el Estadio Municipal Ítalo Composto Scarpatti para participar de la celebración del Día del Niño preparada por el municipio, en una jornada gratuita que destacó por la alta convocatoria y una amplia programación de entretención.

Desde las 11:30 horas, las familias pudieron disfrutar de juegos inflables, pinta caritas, actividades especialmente preparadas para los más pequeños y distintos espectáculos, en una jornada que se extendió durante toda la tarde y que tuvo como gran cierre musical la presentación de Prófugos, reconocida banda chilena tributo a Soda Stereo y Gustavo Cerati.

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, destacó especialmente la respuesta de las familias y agradeció la confianza de la comunidad. “Quiero agradecer la confianza de la gente y a todas las familias que llegaron a celebrar con nosotros. Fue una jornada maravillosa, con los niños disfrutando hasta el final y con un cierre espectacular de Prófugos. Nos vamos con el corazón lleno de alegría, felicidad y gratitud por haber compartido esta verdadera fiesta familiar en Villa Alemana”, dijo.

Con 18 años de trayectoria, Prófugos fue el encargado de cerrar la celebración con un recorrido por las canciones de Soda Stereo y Gustavo Cerati, congregando frente al escenario a distintas generaciones que corearon algunos de los temas más reconocidos de la agrupación argentina.

La actividad formó parte del trabajo impulsado por la gestión del alcalde Nelson Estay para recuperar los espacios de encuentro comunitario y ofrecer panoramas gratuitos y seguros para los vecinos de Villa Alemana, especialmente para los niños y sus familias.

Felipe Reyes, vocalista de Prófugos, destacó precisamente la presencia de los niños y las nuevas generaciones durante el espectáculo. “Lo más importante era que los niños y las familias lo pasaran bien, y se notó que disfrutaron muchísimo. Para nosotros fue muy bonito ver también a las nuevas generaciones coreando estas canciones, porque eso realmente emociona. Agradecemos al alcalde por la invitación y a toda la gente de Villa Alemana por el cariño. Fue una tarde-noche redonda”, señaló.

Valentina Caro, quien asistió junto a sus hijos y otros integrantes de su familia, valoró la iniciativa municipal. “Hay que aprovechar estos espacios para convivir en comunidad y en familia, y para tener un lugar donde disfrutar tranquilos y con seguridad. Lo importante es que se hizo y que los niños están disfrutando. Está súper lindo todo”, comentó.

Daniela Ramírez también destacó la importancia de contar con este tipo de actividades. “Es una bendición poder tener un alcalde que haga estas actividades para la familia. Creo que es importante la unión familiar y los eventos como este, en los que se comparte con toda la familia”, señaló.

Por su parte, Francisco Fernández, quien llegó acompañado por su esposa y su hijo, sostuvo que “es bonito tener este tipo de panoramas los fines de semana, porque nos saca de la rutina”. La positiva respuesta de la comunidad reafirmó el interés de las familias villalemaninas por contar con jornadas gratuitas que combinen cultura, entretención y vida comunitaria.

PURANOTICIA