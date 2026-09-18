Intensa búsqueda de hombre que se perdió en desembocadura del rio Aconcagua en Concón

Pasadas las 16 horas de este viernes un llamado al servicio de alertas 137 de la Armada de Chile advirtió de la desaparición de un hombre que habría ingresado al mar en el sector de la desembocadura del río Aconcagua, perdiéndose su rastro y sin lograr retornar a tierra.

En primera instancia se trataría de un hombre de nacionalidad haitiana. Inmediatamente la Autoridad Marítima dispuso el zarpe de la LSR-4400 con la finalidad de iniciar labores de rebusca en el sector. Paralelamente, se desplazó al lugar personal de Policía Marítima.

Luego, se ordenó el zarpe de la LSG “Valparaíso”, ampliándose el dispositivo de búsqueda marítima y solicitándose apoyo aeronaval.

Asimismo, zarpó el Bote Salvavidas R-1 “Bravo Sierra”, incorporándose a las labores de rebusca.

Posteriormente, se desplegó personal de buzos del Bote Salvavidas para reforzar la búsqueda subacuática en sectores de interés.

A los medios desplegados, se sumó un helicóptero naval inició labores de rebusca aérea, ampliándose la cobertura del área marítima y costera.

Hasta el cierre de esta nota, se mantienen desplegados medios marítimos, terrestres, aéreos y subacuáticos, efectuando labores coordinadas de búsqueda en el sector de la desembocadura del río Aconcagua y áreas adyacentes.

PURANOTICIA