Ante una temporada estival que se prevé marcada por altas temperaturas y riesgo de incendios forestales, la Municipalidad de Villa Alemana realizó la segunda versión de Expo Emergencias 2026, instancia que reunió a cerca de 50 expositores, entre organismos de emergencia, instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones comunitarias, para fortalecer la prevención y preparación frente a posibles catástrofes.

La actividad contó con la participación de Bomberos, Carabineros, CONAF, la Policía de Investigaciones y equipos de salud, entre muchas otras instituciones que exhibieron sus capacidades operativas y equipamiento.

El alcalde Nelson Estay destacó que “Villa Alemana está preparándose para el periodo estival. Sabemos que vienen temperaturas altísimas y buscamos que, en la medida que nos organicemos con este tipo de actividades, si hay daño, el daño sea menor”.

CÁMARAS CON IA

Uno de los principales avances fue la continuidad de la alianza con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y ASIVA para la detección temprana de incendios mediante cámaras con inteligencia artificial. Tras un plan piloto realizado en 2025 con dos dispositivos, este año se contempla el funcionamiento de cuatro cámaras, con cobertura ampliada hacia Viña del Mar y Valparaíso, capaces de detectar columnas de humo a distancias de hasta 40 kilómetros.

El presidente regional de la CChC, Fernando Bustamante, señaló que "nos tocó el año pasado desarrollar, junto a ASIVA, un plan piloto con la instalación de dos cámaras con inteligencia artificial, que nos permitió detectar más de 350 incendios. Esa tecnología hoy día la hemos vuelto a poner a disposición a través de cuatro cámaras”.

Por su parte, Priscila Maureira, representante de ASIVA, indicó que "es importante que todos trabajemos en conjunto, colaborando, independiente del color que haya, sino que todos trabajemos por el bien de la comunidad”.

PREPARACIÓN COMUNITARIA

La preparación comunitaria también tuvo un rol protagónico, especialmente en sectores rurales como La Rinconada de Peñablanca, donde alrededor de 40 familias participaron de forma inédita durante el año en capacitaciones municipales para enfrentar emergencias.

La integrante de esta comunidad, Victoria Aguilera Fuentes, sostuvo que "doy gracias al señor alcalde porque fue con todas las personas indicadas para que nos brinden la ayuda”, relató. Asimismo, enfatizó que debido a las capacitaciones de la Municipalidad este año “estamos más preparados. Y eso lo podemos transmitir a nuestras familias también y a nuestros vecinos de más abajo”.

Por su parte, Sadrach Vásquez, coordinador nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de ADRA Chile, expresó que "actualmente somos una de las pocas organizaciones de la sociedad civil que fue invitada a participar del Plan Nacional de Prevención de Incendios Forestales 2026-2027, desde acá de Villa Alemana a un nivel central”.

Asimismo, el jefe de la PDI Villa Alemana, subprefecto Sergio Gutiérrez, valoró la participación de la institución en Expo Emergencias 2026, donde presentaron dos binomios caninos especializados en la búsqueda de cadáveres, que han apoyado labores en distintas catástrofes del país. Asimismo, relevó el rol investigativo de la PDI frente a los incendios forestales, recordando que, durante el megaincendio de 2024, su labor “fue preponderante para lograr establecer la identidad, la ubicación y la detención de los culpables de dichos incendios”.

El director municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, Mario Recabarren, subrayó la importancia de contar con vecinos capacitados para actuar tempranamente ante una emergencia. En tanto, el delegado presidencial provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot, valoró la labor preventiva municipal, señalando que “Villa Alemana es uno de los mejores ejemplos que hay respecto a cómo prevenir las catástrofes”.

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