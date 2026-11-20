En una ceremonia realizada en la planta Casablanca de BAT Chile y junto a autoridades, representantes de vecinos y otras empresas de la zona, la compañía celebró 117 años de presencia en el país.

En la ocasión, Alexandre Campos, country manager para Chile, hizo un llamado a las fuerzas productivas de la zona a fortalecer el desarrollo del Valle de Casablanca.

“Hoy, junto con celebrar nuestro cumpleaños también queremos hacer un llamado a todas las empresas de la región, a redoblar los esfuerzos tanto para mantener como para crear nuevos puestos de trabajo, así como a colaborar en el fortalecimiento del emprendimiento local”, indicó.

En esa misma línea, Rodrigo Martínez Roca, alcalde de la comuna, señaló que “la trayectoria de BAT en Casablanca trasciende lo industrial. Sus iniciativas en gestión hídrica, energía, emprendimiento, capacitación y cultura son una base clave para fortalecer la alianza con el municipio, ProCasablanca y la comunidad. Mantener estos espacios de colaboración permitirá detectar necesidades y desarrollar proyectos conjuntos que impulsen el desarrollo local en estas áreas”.

Flavio Oliveira, Head of Leaf de BAT Chile y gerente de la planta, señaló que la empresa forma parte de Corporación ProCasablanca y participa en el programa “Emprende Talentosa” diseñado exclusivamente para las mujeres de esta comuna, cuyo objetivo es capacitarlas en oficios que les permitan generar una fuente de ingreso adicional permanentes. “De igual modo, hace un par de años entregamos a la comunidad un vehículo acondicionado como biblioteca móvil que permite incentivar el hábito de la lectura en las zonas rurales del valle”, indicó.

BAT Chile siempre ha estado ligada a la región de Valparaíso, desde que en 1909 las ocho principales empresas tabacaleras del país se unieron para formar la Compañía Chilena de Tabacos en Valparaíso y que en la década de los 30 se unió a la British American Tobacco para dar un salto tecnológico y de ampliación de su mercado. En 1987 inauguró su planta en la comuna de Casablanca donde ha incentivado el desarrollo local, no solo dando empleo a miles de familias a lo largo de varias generaciones, sino que, también trabajando en conjunto con la municipalidad, la sociedad civil y otras industrias locales para mejorar la calidad de vida de la zona.

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