Villa Alemana prepara Fiesta de la Chilenidad gratuita y refuerza seguridad para las celebraciones de Fiestas Patrias

Villa Alemana ya tiene todo preparado para la “Fiesta de la Chilenidad”, que se realizará este viernes 18 de septiembre, entre las 12:00 y las 20:00 horas, en el Parque Municipal Carlos Longhi Ruiz (ex Parque Rotario), ubicado en Avenida Valparaíso 541, pleno centro de la comuna. La actividad tendrá entrada liberada y estará abierta a toda la comunidad.

La jornada contempla presentaciones de grupos folclóricos, comida típica, food trucks, un espacio infantil y productos a precios populares, además de una programación musical que se extenderá durante toda la tarde.

La inauguración está prevista para las 12:00 horas, con la presentación del Conjunto Folclórico Raíces. A las 15:00 horas será el turno de Fantasía Cuequera; a las 17:00 horas, de Nahuel Peñi; y a las 18:30 horas, de Felipe Caballero, ex vocalista del Grupo Hechizo. El cierre de la actividad está programado para las 20:00 horas.

“Este viernes tendremos una fiesta costumbrista en el Parque Carlos Longhi Ruiz para toda la gente de Villa Alemana, con shows permanentes durante toda la tarde, emprendedores, juegos típicos y foodtrucks. Vamos a entregar esta opción para la gente en pleno centro de Villa Alemana, los estaremos esperando para que vengan con sus familias a disfrutar del espectáculo y rescatar nuestras raíces”, dijo el alcalde Nelson Estay.

Por su parte, el director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villa Alemana, Claudio Mendiboure, indicó que “vamos a estar muy seguros, tendremos todas las entradas y salidas cubiertas con personal de Seguridad Pública y Carabineros también nos estará apoyando para que sea una instancia realmente familiar”.

VISITA A “EL FONDAZO”

Por otro lado, este miércoles se realizó una visita inspectiva al recinto donde funcionará “El Fondazo” desde mañana jueves hasta el domingo en el Estadio Peñablanca.

La actividad fue encabezada por el delegado presidencial provincial, Gonzalo Azancot, el alcalde Nelson Estay, junto a personeros de la Seremi de Salud, Carabineros, Bomberos, entre otros. La idea era revisar los últimos detalles para entregar la autorización definitiva para el correcto funcionamiento de este evento que,si bien es organizado por una productora particular, convocará a una gran cantidad de personas, por lo que requiere una atención especial de la Municipalidad.

El alcalde Nelson Estay recordó que “’El Fondazo’ nació en la mesa del municipio y de hecho estamos pensando que el próximo año será la ramada oficial de Villa Alemana. Ahora hicimos una última visita con todas las autoridades para verificar que se hayan mejorado los pequeños detalles que estaban pendientes y que todas las medidas de seguridad estén tomadas tanto al interior como al exterior del recinto”.

“El Fondazo” ya tuvo una actividad previa el sábado 12, jornada que sirvió para que las autoridades observaran los posibles problemas que pueden ocurrir durante estas Fiestas Patrias, especialmente en lo relacionado a estacionamientos y vías de evacuación. Mario Recabarren, director de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Villa Alemana, informó que en la última sesión del Cogrid comunal se abordó precisamente la seguridad de los eventos de este fin de semana.

“Estuvimos planificando con todos los organismos que están involucrados tanto con la seguridad como con la emergencia, de manera que ambas actividades se desarrollen de la mejor manera y de la forma más segura posible. Efectivamente había un tema con las vías de evacuación y el libre acceso de los vehículos de emergencia, pero todo se subsanó”, señaló.

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