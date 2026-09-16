Villa Alemana inicia el retiro de fibra óptica en desuso y ordena el cableado en el paseo Latorre

Como parte del trabajo para mejorar el orden, la seguridad y el entorno urbano de Villa Alemana, este miércoles se realizó una intervención en el paseo Latorre, donde se corrigió el peinado del cableado existente y se retiró, en su mayoría, conductores cortados y fuera de uso.

El operativo fue realizado gracias las gestiones efectuadas por la Municipalidad de Villa Alemana con las empresas de telecomunicaciones. Desde hace meses, el municipio viene solicitando formalmente el retiro del cableado en desuso y la regularización de aquellos tendidos que permanecen operativos, pero que se encuentran colgando o no cumplen con las alturas correspondientes.

La coordinación permitió concretar esta primera intervención en el paseo Latorre, uno de los sectores donde existía una importante concentración de cableado de telecomunicaciones.

El trabajo se enmarca en los objetivos de la denominada Ley Chao Cables (Ley N°21.172) y su reglamento, vigente desde septiembre de 2025, que establece obligaciones para las empresas de telecomunicaciones respecto de la identificación, ordenamiento, mantención y retiro de cables y otros elementos de sus redes que se encuentren en desuso. La normativa contempla, además, la coordinación con los municipios para gestionar este tipo de intervenciones.

El alcalde Nelson Estay valoró el avance y señaló que “en Villa Alemana este es el Año del Orden, y parte de aquello significa también mirar lo que tenemos sobre nuestras calles. Llevamos meses haciendo las gestiones con las empresas para que retiren los cables que ya no se utilizan y ordenen aquellos que siguen operativos. Hoy estamos viendo un resultado concreto en el paseo Latorre y queremos que este trabajo continúe avanzando en distintos sectores de la comuna, porque una ciudad más ordenada también es una ciudad más segura y agradable para nuestros vecinos”.

Desde el municipio indicaron que las gestiones con las compañías continuarán con el objetivo de seguir avanzando progresivamente en el ordenamiento del tendido de telecomunicaciones y en la eliminación de la denominada “basura aérea” en distintos puntos de la comuna.

PURANOTICIA