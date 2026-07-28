Villa Alemana impulsa planes de emergencia para condominios junto a la U. Viña del Mar

En el marco de un convenio vigente con la Universidad de Viña del Mar, la Municipalidad de Villa Alemana, a través de su Oficina de Condominios, realizó una jornada de inducción dirigida a vecinos de distintos condominios de la comuna, orientada a fortalecer la preparación frente a emergencias.

La actividad fue liderada por Humberto Álvarez, docente de Ingeniería en Prevención de Riesgos, quien abordó la importancia de contar con planes de emergencia actualizados. Durante la jornada se destacó que en un condominio pueden presentarse más de 40 tipos de situaciones de riesgo, lo que hace clave que los vecinos sepan cómo actuar de manera oportuna y organizada.

“Este trabajo se desarrolla en el marco de la asignatura Formulación de Proyectos, donde los estudiantes están en su etapa final de formación. A través de este proyecto conjunto con el municipio, estamos elaborando planes de emergencia para distintos condominios, permitiendo que los vecinos cuenten con mejores herramientas para enfrentar situaciones de riesgo”, explicó Álvarez.

Desde la Municipalidad de Villa Alemana se informó que ya se está trabajando con diversos condominios de la comuna en la elaboración de estos planes, promoviendo así entornos más seguros y preparados.

El director de Desarrollo Comunitario, Pablo Gillibrand, destacó la iniciativa señalando que “como municipio estamos comprometidos con fortalecer la seguridad en los condominios. Este trabajo colaborativo con la academia nos permite avanzar en la elaboración de planes de emergencia, entregando herramientas prácticas para actuar de forma oportuna frente a distintos escenarios de riesgo”.

Por su parte, el alcalde Nelson Estay valoró que "el reciente temporal nos demostró que prepararse antes de que ocurra una emergencia es una de las mejores formas de proteger a las familias. Por este motivo, queremos que cada vez más vecinos de Villa Alemana cuenten con planes claros de acción y organización para responder de mejor manera frente a cualquier situación de riesgo”.

En la jornada participaron representantes de los condominios Ana María Fresno, El Rocío, Newen Zomo y José Miguel Carrera, quienes valoraron la instancia como una herramienta concreta para mejorar la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias.

PURANOTICIA