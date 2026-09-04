Villa Alemana dotará de kits de emergencia a juntas de vecinos para reforzar respuesta ante posibles inundaciones e incendios

La Municipalidad de Villa Alemana aprobó un traspaso presupuestario que permitirá dotar de kits de emergencia a juntas de vecinos de la comuna, con el fin de conformar una primera respuesta ciudadana ante la ocurrencia de eventos como inundaciones e incendios.

Se trata de un plan piloto que surge por una iniciativa de la propia comunidad, con el objetivo de optimizar la reacción frente a episodios como el temporal ocurrido a mediados de julio pasado.

El alcalde Nelson Estay comentó que “esto es gracias a los dirigentes vecinales, ellos plantearon la necesidad de apoyar al municipio en las emergencias. Ellos voluntariamente dijeron ‘nosotros queremos prevenir, queremos ayudar al municipio’, porque a veces nosotros no llegamos a tiempo, por ejemplo, cuando hay una emergencia con eventos simultáneos como la que pasó en julio pasado, donde fuimos la comuna que recibió más precipitaciones en la región”.

En concreto, este traspaso aprobado en la última sesión del Concejo Municipal responde a un requerimiento impulsado a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario para redistribuir los excedentes del programa Presupuestos Participativos año 2026. Se trata de un monto total de $122.971.590, del cual la mitad será destinada a la compra de materiales de uso o consumo (kits).

“Este kit de emergencia va a permitir una primera reacción inmediata ante una determinada emergencia, ya sea una inundación o un incendio, y también puede tener un finpreventivo, para cortar maleza, por ejemplo. Es un kit sumamente completo que sirve para el invierno y para el verano”, agregó el jefe comunal.

Los kits comunitarios municipales de emergencia contendrán una motobomba portátil, manguera de succión, manguera flexible tipo bombero, lámpara recargable, palas y rastrillo, set de poda y radio portátil a pilas. Tras la aprobación de esta redistribución de recursos se deben desarrollar otras etapas para la adquisición de los implementos y una capacitación a los vecinos para una correcta utilización.

El concejal Roberto Morgado indicó que “esto es igual que cuando uno tiene velas en la casa en caso de que se corte la luz: uno espera no ocuparlas nunca, pero cuando llega el momento de ocuparlas es bueno tenerlas”. A ello añadió que “esto va a ser muy importante para ayudar a la comunidad a contener en primera instancia emergencias como una inundación, mientras llegan los operativos municipales que están desplegados por la ciudad y van priorizando las emergencias”.

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