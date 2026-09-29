Villa Alemana crea Mesa Comunal de Turismo y pone al sector de Quebrada Escobares como primer eje de desarrollo

En salones del restaurante El Campito, ubicado en el sector rural de Quebrada Escobares, se firmó el documento que marca el nacimiento de la Mesa Comunal de Turismo de Villa Alemana, instancia que busca convocar al mundo público y privado para dar vida al sector turístico de la comuna, sumando esfuerzos y generando una mirada en común que permita poner en valor los atractivos de la ciudad.

El alcalde Nelson Estay y el presidente de la Cámara de Comercio, Turismo y Servicios de Villa Alemana y Peñablanca, Álvaro Braüchi, fueron los encargados de sellar este acuerdo que se concretó en el marco del Día Internacional del Turismo.

El jefe comunal comentó que “una ciudad sin turismo y sin comercio no existe” y reconoció que en Villa Alemana hasta el momento no se ha desarrollado un trabajo integral para fomentar el turismo. Eso, que podría ser una desventaja, fue interpretado por el jefe comunal y por todos los presentes como una oportunidad para iniciar “desde cero” una ruta que consolide este sector de la economía".

Y precisamente, el alcalde mencionó que "Quebrada Escobares, Lo Hidalgo, El Patagual, tienen su identidad claramente establecida y tienen un paraíso que mostrar. Por eso es importante que hoy día estemos comprometidos con crear la Ruta Gastronómica de Quebrada Escobares, donde no solamente vamos a impulsar los negocios de los empresarios de acá, sino que también a los emprendedores”.

Por su parte, Álvaro Braüchi comentó que “creemos que la integración público-privada va a tener resultados importantes para nosotros. Más que la firma de un convenio, lo importante es saber en qué lo concretamos y cómo se va trabajando en conjunto con distintos actores para generar economía circular. Es decir, Villa Alemana no tiene lugares de turismo, pero tiene cultura, tenemos identidad, y eso es lo que podemos generar”.

José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, alabó esta iniciativa, diciendo que "yo soy un fiel creyente de que el trabajo público-privado puede traernos muy buenos resultados, especialmente cuando hay voluntad, y eso es lo que vemos desde el alcalde, mucha voluntad para colaborar con estos sectores que son tan ciudadanos como el comercio, los servicios y el turismo”.

La academia también se hará presente en este esfuerzo colectivo, gracias al aporte de la Universidad de Valparaíso. José Luis Meza, director de relaciones institucionales de la casa de estudios, comentó que “las universidades hemos aprendido que no es posible resolver problemas complejos si no se hace desde una mirada colaborativa. La invitación que se nos hace acá se ajusta perfectamente a esa mirada porque queremos que Villa Alemana y Peñablanca desarrollen su comercio, desarrollen sus procesos productivos para generar más empleo, para tener una mejor calidad de vida, para que nuestros estudiantes puedan trabajar en esta comuna y se genere este proceso virtuoso de desarrollo conjunto”.

El docente Claudio Rojas, director de la Escuela de Gestión en Turismo y Cultura de la UV, añadió que “cada comuna debe hacer una revisión introspectiva, profunda, con sus integrantes, con sus representantes, con su historia. A partir de eso y de la historia patrimonial de los lugares es desde donde se construyen los relatos. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer en el aporte que nos han pedido para esta mesa técnica y esperamos que tenga resultados en el corto plazo porque pensamos que esto es una relación que debería durar mucho tiempo”.

Finalmente, las cores María Elena Rubilar y Elsa Bueno aplaudieron la creación de esta mesa, señalando que desde el Gobierno Regional también se ha buscado impulsar el turismo en la provincia de Marga Marga. “Esta alianza virtuosa entre el mundo público-privado y la academia, es el mejor pie para empezar este trabajo que quiere levantar la comuna de Villa Alemana. Como Gobierno Regional y Consejo Regional hemos apoyado estos esfuerzos a través de nuestra Corporación de Turismo, pero también desde nuestros lineamientos regionales como la Estrategia Regional de Desarrollo. La provincia y la comuna de Villa Alemana tienen mucho que entregar, mucha historia, mucho patrimonio, muchos emprendimientos que podemos dar a conocer”, dijo María Elena Rubilar.

Elsa Bueno añadió que “esta instancia es extremadamente importante como un impulso y fomento del turismo de la ciudad. Hacer este convenio y comenzar con una mesa de trabajo es muy positivo. Desde el Gobierno Regional siempre estamos viendo iniciativas que pudieran ayudar a fomentar e impulsar el turismo no solo en Villa Alemana, sino en toda la región de Valparaíso”.

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