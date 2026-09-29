Detienen a dos personas en Casablanca tras ser sorprendidas al interior de un automóvil robado y con armas y municiones

Dos personas fueron detenidas por Carabineros de la 5ª Comisaría de Casablanca luego de ser sorprendidas al interior de un automóvil que mantenía un encargo vigente por robo en la comuna de Buin, además de mantener un arma blanca en su poder.

El procedimiento se desarrolló en la ruta F-74-G, específicamente en el camino a Melipilla, luego de que personal de la patrulla mixta detectara un vehículo que se encontraba en actitud sospechosa a un costado de la vía.

Al llegar al lugar, los funcionarios verificaron que en el automóvil se encontraban dos personas. Según explicó el mayor Rodney Marin, comisario de la 5ª Comisaría de Casablanca, la mujer que se encontraba como acompañante mantenía un cuchillo en sus manos, por lo que ambos ocupantes fueron reducidos y esposados.

Posteriormente, los funcionarios realizaron una revisión del vehículo, encontrando al interior de un bolso cinco cartuchos de escopeta calibre 12 y una munición calibre 9 mm, además de un revólver de fantasía.

La situación se agravó al efectuar la consulta del automóvil, instancia en que Carabineros estableció que el vehículo mantenía un encargo por robo proveniente de Buin.

Los dos detenidos mantienen antecedentes penales, aunque sin causas vigentes, y ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su control de detención.

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