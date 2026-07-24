Villa Alemana aprueba recursos para pavimentar histórica calle de tierra en el sector Paicaví de Peñablanca

El Concejo Municipal de Villa Alemana aprobó por unanimidad los recursos que permitirán avanzar en la pavimentación de calle Julio Zepeda, entre Colo-Colo y Tucapel, en el sector Paicaví de Peñablanca. La iniciativa responde a una necesidad arrastrada durante décadas y forma parte del trabajo municipal para mejorar las condiciones de sectores históricamente postergados de la comuna.

El acuerdo autoriza una modificación presupuestaria de $15.997.000, correspondiente al aporte municipal para el 35° llamado del Programa de Pavimentación Participativa. El proyecto contempla la intervención de 124 metros lineales y una inversión total de $145.426.000, de los cuales $129.429.000 serán aportados por Serviu.

El alcalde Nelson Estay destacó que "este es un sector muy postergado y hoy, por fin, contamos con los recursos suficientes para realizar una obra que beneficiará a una calle completa. La gente tiene que confiar en que los funcionarios municipales están haciendo la pega, están trabajando bien y que vamos avanzando”.

La presidenta de la Junta de Vecinos Paicaví, Cristina Villarroel, explicó que "yo vivo ahí hace 70 años y toda la vida ha sido una calle de tierra, por eso para nosotros esto es algo maravilloso. Le doy las gracias al alcalde y a los concejales; el alcalde es quien más se ha movido en esto. Era una obra que necesitábamos con urgencia”.

Katherine Ramos, vecina e integrante de la Junta de Vecinos Paicaví, valoró que "es un aporte muy grande para todos los vecinos que no cuentan con beneficios tan básicos como el agua. Sabemos que esto ayudará a muchas familias y estamos muy felices, porque este proyecto lleva muchos años”.

Con la aprobación del Concejo Municipal, el Municipio de Villa Alemana podrá formalizar el convenio y materializar su aporte, mientras Serviu deberá continuar con el proceso de licitación y contratación de las obras. La administración del alcalde Nelson Estay mantendrá el seguimiento técnico y administrativo del proyecto para avanzar en una solución integral que permita mejorar los servicios básicos y concretar posteriormente la pavimentación esperada por los vecinos.

PURANOTICIA