Víctor Reinoso asume la dirección del Serviu Valparaíso con la misión de acelerar la reconstrucción tras el megaincendio

Tras culminar un proceso de selección desarrollado mediante el Sistema de Alta Dirección Pública, Víctor Reinoso Valdés, inició este lunes 14 de septiembre sus funciones como director del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso.

Reinoso cuenta con una extensa trayectoria profesional vinculada a la gestión pública, vivienda, urbanismo y obras públicas; así como de administración financiera y dirección de organizaciones, desarrollada tanto en el sector público como privado.

Hoy, su principal desafío es acelerar el proceso de la reconstrucción del megaincedio que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana en febrero de 2024, área en la que tiene un vasto manejo debido a que lideró la reconstrucción en la región del Biobío tras el terremoto del año 2010.

Respecto a este importante desafío, el director de Serviu Valparaíso, Víctor Reinoso, expresó que “por mandato del ministro Ivan Poduje, tenemos como primera obligación,sacar adelante todo lo que es reconstrucción, la cual está pendiente desde el 2024. Por lo tanto, es nuestra prioridad, también campamento, y obviamente, de forma paralela los programas regulares. Pero lo prioritario, obviamente, es recuperar la confianza de la comunidad en el actuar de lareconstrucción”.

Sobre su experiencia en la materia, añadió que le “tocó vivir todo lo que fue el 27F. Fui jefe de Operaciones Habitacionales, reconstruimos alrededor de las 50.000 viviendas, y más 43.000 reparaciones. Por lo tanto, creo que esa experiencia, nos ha servido, a mí personalmente, respecto de haber sido elegido. Creo que toda esa experiencia la vamos a poner en práctica ahora en la quintaregión, trayendo esa experiencia desde el Biobío para que la reconstrucción tome una aceleración, suficientemente gravitante para hacer un quiebre en la tendencia”.

Víctor Reinoso es ingeniero comercial de la Universidad del Desarrollo y cuenta con un Diplomado en Gestión Tributaria de la misma casa de estudios.

El 2020 se desempeñó como Seremi de Obras Públicas de Biobío, cargo desde el cual ejerció responsabilidades de coordinación, supervisión y fiscalización de los servicios regionales dependientes del Ministerio de Obras Públicas.

Anteriormente se desempeñó como jefe de Unidad Técnica de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas del Biobío, con responsabilidades asociadas a procesos administrativos, licitaciones, contratos y control interno.

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