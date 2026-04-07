Victimización del comercio cae 17 puntos en Valparaíso y Viña del Mar, pero se mantiene la mayor percepción de inseguridad del país

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) dio a conocer los resultados de la última Encuesta de Victimización del Comercio, correspondiente al segundo semestre de 2025, la cual evidencia una disminución significativa en los niveles de victimización en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar.

De acuerdo con el estudio, un 54,5% de los establecimientos comerciales de ambas ciudades fue víctima de algún delito, lo que representa una caída de 17,4 puntos porcentuales en comparación con el primer semestre del mismo año, cuando la cifra alcanzó un 71,9%. Con este resultado, la zona se sitúa por debajo del promedio nacional (61,2%) y deja de estar entre las ciudades con mayor nivel de victimización del país.

Sin embargo, la medición también evidencia una señal de alerta, ya que a pesar de la baja en la victimización, Valparaíso y Viña del Mar presentan la mayor percepción de inseguridad del país, con un 49,9% de los encuestados que considera que su barrio es poco o nada seguro, superando a otras ciudades evaluadas en el estudio.

Marcela Pastenes, gerenta general de la Cámara Regional del Comercio y la Producción (CRCP) de Valparaíso, explicó que "esto da cuenta de que no basta con reducir los delitos.También es necesario recuperar el entorno, el orden y la confianza en los espacios donde se desarrolla la actividad comercial. La normalización de la inseguridad es un riesgo que no podemos permitirnos”.

En esta línea, el estudio también da cuenta de factores que inciden en esta percepción, como la presencia de comercio ambulante ilegal —reportada por un 37,2% de los locatarios en la zona— y su aumento, señalado por más de la mitad de quienes conviven con este fenómeno en las calles de ambas comunas de la V Región.

Es importante destacar que existen señales que pueden ayudar a reconstruir confianzas. De acuerdo con el estudio, cerca de un 43% de las denuncias realizadas por el comercio obtiene resultados, lo que refuerza la importancia de seguir fortaleciendo los canales formales y la acción coordinada con las policías.

Finalmente, desde la CRCP reiteraron el llamado a avanzar con decisión en esta materia, indicando Pastenes que "hoy tenemos un desafío, pero también una oportunidad: consolidar esta tendencia a la baja en la victimización y transformarla en una mejora real en la calidad de vida de nuestros barrios comerciales. Ese es el camino que debemos seguir impulsando con decisión y sentido de urgencia".

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