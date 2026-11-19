Un homicidio quedó al descubierto este jueves 19 de noviembre en Quintero, luego que Carabineros encontrara a un hombre de 37 años fallecido en la vía pública, con lesiones atribuibles a un arma cortopunzante.

El procedimiento se inició cuando personal de la Subcomisaría de Quintero concurrió hasta el sector de una toma de la comuna, tras recibir información sobre la presencia de una persona fallecida en el lugar.

Una vez constatada la muerte de la víctima, de nacionalidad venezolana, funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Quintero iniciaron las primeras diligencias y recopilaron antecedentes proporcionados por testigos, lo que permitió identificar y ubicar a un presunto responsable.

De esta manera, Carabineros detuvo a un hombre de 27 años, también de nacionalidad venezolana, en las inmediaciones del terminal de buses de la comuna.

Por instrucción del Ministerio Público, el imputado será puesto a disposición del tribunal para su respectivo control de detención.

En tanto, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de las diligencias investigativas para esclarecer las circunstancias del crimen.

PURANOTICIA