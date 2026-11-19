El Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, Manuel Millones, se refirió a lo que implicaría para Valparaíso ganar la postulación conjunta con Bruselas concerniente al Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ ), también conocido como el Tratado de Alta Mar.

Al respecto, la autoridad detalló que "en Bruselas quedaría el Centro de Datos y en Valparaíso estaría la Secretaría Ejecutiva, es decir, el secretario ejecutivo y su equipo operativo, y eso no es menor, porque la gobernanza de los océanos sería direccionada desde Valparaíso. Eso es parte de este acuerdo con Bruselas".

Añadió que "eso en sí mismo tiene un tremendo impacto comunicacional y político. Además, eso implicaría que acá se van a realizar reuniones, simposios, encuentros internacionales, lo que generaría, al mismo tiempo, la visita de delegaciones extranjeras y, con ello, impulso económico para nuestra zona en materia de turismo y consumo".

Millones sostuvo que "y a esto, sumemos las posibilidades que generaría esta sede, en materia de investigación, para una ciudad como Valparaíso que es capital universitaria donde tenemos diversas casas de estudios. Ahora – si nos va bien en esta postulación - debemos abocarnos en el edificio que los albergará, que aún no está resuelto, por cuanto hay que primero asegurar la sede".

El Delegado señaló que "recordemos que hubo una propuesta originalmente del Gobierno Regional que fuese en el edificio conocido como la Bodega Barón, pero habilitar ese espacio es demasiado caro. Y en un corto plazo no están esos fondos, pero tambien hemos hablado con la Armada la posibilidad de que sea la Dirección del Territorio Marítimo, dado que la Armada entiendo que va a trasladar sus dependencias a otro edificio".

"Es un tema muy importante porque ese edificio también va a significar trabajo, remodelación, instalación para el personal que allí va a laborar. No obstante con la seremi de Bienes Nacionales estamos buscando otras opciones", dio a conocer.

Finalmente, expuso que "esperamos tener una reunión mucho más completa y ampliada cuando el Canciller regrese de su gira por Asia. Esperamos que en esta postulación tengamos todos una sola mirada, porque a todos nos debiese importar levantar Valparaíso. Y obtener esta postulación sería una tremenda noticia en esta materia".

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